La otra cara del empleo en Argentina: cada vez más personas necesitan dos trabajos

Mientras las estadísticas oficiales muestran un desempleo relativamente estable, la realidad cotidiana de millones de argentinos refleja otro fenómeno: cada vez más trabajadores necesitan sumar actividades para llegar a fin de mes. En ese contexto, la experta en comercio exterior y finanzas, Yanina Lojo, aseguró que el principal problema del mercado laboral argentino ya no es únicamente la cantidad de puestos de trabajo, sino la calidad de esos empleos y la pérdida del poder adquisitivo.

El problema ya no es conseguir trabajo, sino que el sueldo alcance

Los últimos datos del INDEC muestran que la desocupación se ubicó en el 7,8% durante el primer trimestre de 2026, apenas una décima menos que un año atrás. Sin embargo, detrás de esa aparente estabilidad creció con fuerza la informalidad, que ya alcanza al 44,2% de los trabajadores, mientras aumentan el pluriempleo y las ocupaciones precarias. Para Lojo, enfocarse únicamente en la tasa de desempleo puede llevar a conclusiones equivocadas. "Creo que hoy el principal desafío pasa por la calidad del empleo y por la recuperación del poder adquisitivo, más que por la cantidad de puestos de trabajo", explicó.

La especialista sostuvo que muchas personas aparecen como ocupadas en las estadísticas, aunque sus ingresos ya no resultan suficientes para sostener a sus familias. "Hay muchas personas que están ocupadas, pero necesitan complementar sus ingresos porque un solo empleo ya no siempre alcanza para sostener el nivel de vida del hogar. Por eso, además de la tasa de desempleo, hoy es importante observar otros indicadores como el salario real, la subocupación, el pluriempleo y la calidad del empleo que se está generando", afirmó.

Consultada sobre si una economía puede consolidar su recuperación sin mejorar el poder de compra de los trabajadores, Lojo remarcó que la estabilidad macroeconómica constituye un paso indispensable, aunque insuficiente por sí solo. "La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria para que una economía pueda crecer, pero la recuperación del poder adquisitivo suele ser un proceso más lento", señaló.

El problema ya no es conseguir trabajo, sino que el sueldo alcance

Para respaldar esa afirmación recordó el caso de Brasil luego de la implementación del Plan Real. "La experiencia internacional lo demuestra. Brasil es un buen ejemplo. Con el Plan Real, implementado en julio de 1994, logró reducir una inflación que superaba el 4.900% anual a alrededor del 22% en 1995. Sin embargo, la recuperación de los ingresos reales y la mejora sostenida del mercado laboral no fueron inmediatas, sino que se consolidaron gradualmente durante la segunda mitad de los años noventa, acompañando el crecimiento económico y la estabilidad"; destacó.

En ese sentido, resumió una de las principales enseñanzas de los procesos económicos: "La historia económica muestra un patrón bastante claro: la destrucción del poder adquisitivo puede producirse en pocos meses, mientras que reconstruirlo requiere tiempo, inversión, aumento de la productividad y crecimiento sostenido". El deterioro del salario también explica el crecimiento de nuevas modalidades laborales.

Según Lojo, la necesidad de generar ingresos adicionales empuja a miles de personas hacia actividades independientes, aplicaciones digitales y emprendimientos propios."La pérdida de poder adquisitivo lleva a muchas personas a buscar ingresos complementarios. Eso puede traducirse en actividades independientes, trabajo por plataformas, emprendimientos o, en algunos casos, empleo informal", explicó.

Sin embargo, consideró que el fenómeno debe analizarse en un marco más amplio: "Más que hablar exclusivamente de informalidad, hoy estamos viendo una transformación en las formas de inserción laboral. La economía digital y las nuevas modalidades de trabajo ofrecen nuevas oportunidades para generar ingresos con mayor flexibilidad, pero también plantean el desafío de que esa flexibilidad conviva con empleo de calidad y con condiciones que brinden previsibilidad a los trabajadores".

El problema ya no es conseguir trabajo, sino que el sueldo alcance

Respecto a las aplicaciones de reparto y transporte, sostuvo que cumplen un doble papel. "Son una herramienta que permite generar ingresos de manera rápida y flexible, algo especialmente valioso en contextos de transición económica. Sin embargo, cuando se convierten en la única alternativa por falta de opciones laborales mejor remuneradas, pasan a funcionar más como una respuesta de corto plazo que como una solución estructural", expresó.

Asimismo, consideró que el trabajo por plataformas no constituye un fenómeno pasajero: "El trabajo por plataformas llegó para quedarse porque forma parte de una transformación tecnológica que está ocurriendo en todo el mundo". Aunque aclaró que el rol que adquiere depende del dinamismo de cada economía. "En economías donde el empleo formal crece de manera sostenida, suele ser una alternativa para complementar ingresos o ganar flexibilidad", dijo.

Y agregó: "En cambio, cuando algunos sectores, como la industria, el comercio o determinados servicios, todavía muestran dificultades para recuperar dinamismo, estas modalidades adquieren un mayor protagonismo como fuente de ingresos". Lojo también analizó por qué provincias como Buenos Aires, Córdoba y Santa Cruz aparecen entre las jurisdicciones con mayores niveles de desempleo: "Cada provincia tiene una estructura productiva diferente y, por lo tanto, responde de manera distinta al contexto económico".

En ese sentido explicó que "en Buenos Aires y Córdoba tienen un peso importante sectores como la industria, el comercio y algunos servicios que todavía muestran una recuperación heterogénea, lo que impacta sobre la generación de empleo". Mientras que sobre Santa Cruz sostuvo que "la explicación requiere un análisis específico de la evolución de su estructura productiva y de los sectores que predominan en la provincia. Por eso siempre es conveniente evitar generalizaciones y analizar cada mercado laboral regional en función de sus propias características".

Crecen la informalidad y el subempleo en la Ciudad

A la hora de sintetizar la realidad laboral argentina, la especialista disparó: "Diría que hoy tenemos más necesidad de generar ingresos". Y explicó: "No necesariamente porque haya menos trabajo, sino porque para muchos hogares un solo ingreso dejó de ser suficiente. Cada vez es más frecuente complementar el empleo principal con otras actividades para sostener el ingreso familiar." En ese marco, advirtió que una tasa de desempleo estable no necesariamente refleja una mejora del mercado laboral."La tasa de desempleo es uno de los principales indicadores del mercado laboral, pero por sí sola no alcanza para describir toda la realidad", manifestó.

Por eso insistió en observar también "la evolución del salario real, la subocupación, el pluriempleo, la informalidad y el tipo de empleo que se está generando". "En definitiva, una mejora del mercado laboral no debería medirse únicamente por la cantidad de personas ocupadas, sino también por la calidad de esos empleos y por la capacidad de los ingresos para sostener el nivel de vida de las familias".

Crecen la informalidad y el subempleo en la Ciudad

Finalmente, Lojo sostuvo que el verdadero éxito económico llegará cuando la estabilidad macroeconómica se traduzca en una mejora concreta para los trabajadores: "La mejora debería reflejarse en varios indicadores al mismo tiempo" Entre ellos mencionó una mayor creación de empleo formal privado, una recuperación sostenida del salario real, una reducción de la subocupación y un mayor dinamismo de sectores intensivos en empleo como la industria, el comercio y los servicios. "La economía argentina está atravesando una etapa de transición. La estabilización macroeconómica era una condición necesaria para ordenar la economía, pero el desafío ahora es que esa estabilidad llegue al mercado laboral y al bolsillo de las familias", dijo.

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Y concluyó: "La experiencia internacional muestra que la destrucción del poder adquisitivo suele ser mucho más rápida que su recuperación. Reconstruir salarios, generar empleo de calidad y recuperar el poder de compra requiere tiempo, inversión y crecimiento sostenido. El verdadero éxito será que dentro de uno o dos años podamos hablar no solo de una economía más estable, sino también de un mercado laboral más sólido y de una mejora sostenida en el ingreso de las familias".