Todos contra Sturze: Bullrich lo niega, Karina lo boicotea y Santilli lo ningunea

Federico Sturzenegger llegó a la Casa Rosada minutos antes de las 13 y fue directo al despacho del jefe de Gabinete después de que, desafortunadamente, se filtrara una foto suya en el aeropuerto de República Dominicana. Su presencia en la mesa política había sido confirmada por su entorno, pero desmentida por el resto de los libertarios y, la duda no era menor: el ministro de Desregulación y Transformación del Estado apareció en la sede del Gobierno con su cargo en discusión y rodeado de enemigos.

El "Coloso", como lo llama Javier Milei, quedó señalado como el principal responsable de la semana parlamentaria más fatídica que se recuerda en el oficialismo. Perdió la pelea con los trabajadores portuarios y también la Ley de Tierras, dos iniciativas que surgieron de su ministerio y que terminaron obligando al Gobierno a recular.

La foto de Sturzenegger que causó mucha bronca

Primero, el Ejecutivo tuvo que suspender el Decreto 690/2026, que desregulaba el servicio de practicaje y pilotaje haciendo que estalle un paro que paralizó la actividad marítima nacional y obligó a la Casa Rosada a sentarse a negociar con los trabajadores.

Después llegó el golpe legislativo. La Libertad Avanza tuvo que borrar el capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros y, apenas antes de la votación, retirar también las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego. La iniciativa de Inviolabilidad de la Propiedad Privada llegó al recinto agonizante y el Gobierno decidió el golpe de gracia: la congeló por este año y solo promete recuperarla si Milei es reelecto .

Patricia Bullrich en el Senado

Tras las dos derrotas, la bronca interna tuvo una abanderada: Karina Milei. La secretaria general de la Presidencia quedó convencida de que Sturzenegger no sólo diseñó mal los proyectos, sino que además los impulsó en un momento político inoportuno y sin medir la reacción de gobernadores, aliados y sectores sociales.

Karina y Diego Santilli buscan domar a toda costa al ministro. La nueva dinámica consiste en filtrar al máximo sus iniciativas, evaluar los costos políticos antes de mandarlas al Congreso y reducir la exposición del Gobierno a nuevas derrotas.

Diego Santilli

Javier Milei, sin embargo, sigue respaldando a Sturzenegger. Fascinado con su agenda desregulatoria, el Presidente ordenó a Adrián Ravier que reivindicara públicamente la gestión del ministro durante sus conferencias de prensa pero todo quedó en evidencia: Javier sostiene al funcionario en público y Karina intenta limitarlo por detrás de escena.

La reunión de la mesa política duró casi tres horas y fue presentada como una demostración de unidad. En realidad, funcionó como una cumbre para repartir culpas y ordenar una gestión que empieza a sufrir los efectos de sus propios conflictos.

Mientras tanto, Martín Menem metió la cola y aprovechó la discusión para cuestionar la estrategia de Patricia Bullrich en el Senado, especialmente la forma de negociar sesiones, temarios y apoyos con los bloques aliados. Según trascendió, el titular de Diputados le habría sugerido tratar más proyectos en una misma sesión para y lograr aprobar más leyes.

Bullrich rechazó la propuesta y habría cuestionado duramente el accionar de Menem. Es que el vínculo entre Bullrich y el tándem integrado por Martín y Eduardo "Lule" Menem es cada vez más tenso: los riojanos cuentan con el respaldo de Karina y buscan instalar a Martín Menem como compañero de fórmula de Javier Milei en 2027. Bullrich, por su parte, no oculta su rechazo y lo expresa en cada reunión importante.

Lule Menem

Así, mientras Sturzenegger intenta conservar su lugar, Bullrich también ve pender su cabeza de un hilo político. La crisis no tiene un solo protagonista: todos buscan sobrevivir, todos quieren controlar la agenda y todos tienen algo para reprocharle al otro.

Pero esto recién empieza: con la Ley de Tierras congelada y el practicaje convertido en una derrota, el oficialismo ordenó una nueva agenda. La primera apuesta será la Ley de Mercado de Capitales, mientras que también buscarán avanzar con reformas al Código Penal, el Código Civil y la Ley de Sociedades. La escena es de máxima tensión: Javier Milei "sostiene" al Coloso, Karina lo controla, Diego Santilli lo encarrila y los Menem lo cuestionan mientras Patricia Bullrich lucha por no quedar desplazada y los aliados empiezan a cobrar cada voto más caro.