Encontraron con vida al sanjuanino de 69 años que sufrió el terremoto en Colombia: "Él no está viendo noticias"

Luego de días de una búsqueda intensa que involucró a la Cancillería Nacional, la hija de Carlos Luis Cáceres, el sanjuanino de 69 años que estaba desaparecido en Colombia tras el terremoto de 7,4 que afectó al país, informó que pudo hablar con su padre y que se encuentra fuera de peligro, aunque recibió algunas lesiones leves producto del temblor. La experiencia del ciudadano argentino en el sismo que afectó a San Juan en 1977 fue vital para su supervivencia.

Carla Cáceres informó al Diario de Cuyo que entabló conversación con su padre luego de que una vecina de él en la localidad de Dosquebradas le informara de la desesperación familiar por dar con su paradero. La zona sigue hasta el momento sin energía eléctrica y esta fue la principal razón por la cual el argentino desconocía la ansiedad que atravesaban sus familiares al sur del continente, al igual que tampoco había recibido atención médica.

Carlos Luis Cáceres habló con su hija Carla Cáceres, quien encabezó la búsqueda de su padre tras no dar con él luego del terremoto en Colombia.

En la charla que se dio cerca de las 14:30 de este martes, el sanjuanino confesó que tenía golpes en sus piernas y que estaba dolorido, pero no incapacitado de moverse. Su hija es enfermera y aprovechó la comunicación para darle las indicaciones para una buena recuperación y los síntomas que deberían alertarlo. "Le di todas las pautas de alarma, todo, algún golpe que pueda llegar a tener, que esté atento", indicó ante Diario de Cuyo.

La forma en la que se enteró Cáceres de que lo buscaban también estuvo dotada de ciertos componentes que suman curiosidad al caso. Una mujer de la región se movió hasta la única zona en la cual llegaba la señal del celular y allí le preguntaron por un argentino perdido. Tras asegurar que no había ninguno vio la foto del sanjuanino y lo reconoció. Fue entonces cuando lo fue a buscar y le pidió que se acerque para poder comunicarse con su hija.

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"Él no está viendo noticias, no tiene acceso a nada. No sabe lo que pasa fuera de todo eso", explicó Carla. En diálogo con ella, el hombre de 69 años le anunció que había desaparecido un tal Pereira, una situación que grafica la gravedad del sismo en la región. El hombre relató que no hubo sonidos durante el temblor y que recién después sonaron las alarmas de forma masiva. A su vez, reveló que el edificio donde vive sufrió destrozos leves pero que no quedó con riesgo de derrumbe.

Cáceres reside en Colombia desde hace cinco años y también vivió en Europa durante un tiempo. Aunque su experiencia durante el terremoto que afectó a su provincia natal en 1977 fue vital para que él pueda pasar este momento. "Él ya vivió el terremoto en San Juan. Tiene experiencia en esto", destacó Carla. "Él está más pendiente de mí que si tengo algún problema, que si tembló San Juan, que cómo estoy", añadió la hija.