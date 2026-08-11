Eka Ojeda confesó lo que le enseñó Wanda Nara y que pondrá los pelos de punta a Mauro Icardi

Eka Ojeda, la joven involucrada en un coqueteo con Mauro Icardi que habría desatado la furia de la China Suárez, pasó por Desencriptados, el ciclo de entrevistas de Infobae, y no tuvo piedad a la hora de hablar.

"Me dijo que era la chica más linda que había visto, que quería que me quede", recordó sobre aquel encuentro, que rápidamente derivó en repercusiones, debates en redes sociales y un posterior acercamiento con Wanda Nara. Días después, la empresaria la incorporó a su agencia de modelaje, en un movimiento que volvió a alimentar la atención alrededor de su figura.

Eka Ojeda pasó por Desencriptados, el ciclo de entrevistas de El Rulo Schijman

Desde entonces, su nombre quedó asociado a una de las historias más comentadas del mundo del espectáculo. En la entrevista, Eka habló sobre el impacto que tuvo esa exposición en su vida personal y laboral.

Sobre la exposición, El Rulo Schijman quiso saber si la joven había tenido algún problema judicial por hablar detalladamente de Icardi y la China: "Ninguno todavía. Pero sí recibí llamados amenazantes . Que me iban a mandar algo o que me regulara y demás. Pero no me supieron frenar y por ahora no pasó nada más grave", dijo.

Eka Ojeda contó detalles de la noche que conoció a Mauro Icardi

En las redes sociales también se marcó un parecido mediático entre Wanda y Eka. Pero esto no sería casualidad, ya que la influencer llegó a conocer personalmente a la Bad Bitch: "Te llamó Wanda. ¿Cómo lo viviste? Te llamó porque está en guerra", le planteó el conductor.

"Me utilizó un poco. La verdad no me lo esperaba porque básicamente no sé bien cómo funciona. Jamás me imaginé que me podía escribir", rompió el hielo.

Eka Ojeda merendó en la casa de Wanda Nara y China Suárez

Sin embargo, el contacto no fue directo en un primer momento: "Me escribió su agencia, una de sus bookers. Me propuso trabajar juntas. Y después, esto no lo conté, pero la terminé conociendo a ella. La vi dos veces ya. Nos juntamos, charlamos, o sea, con el grupo también de la agencia", reveló.

Además, Eka aseguró que la conductora la aconsejó sobre cómo desenvolverse después de quedar en el centro de la escena mediática: "Le conté toda la historia, estuvimos hablando de eso, me dio muchos consejos de qué hacer, qué no hacer, qué decir. Me pasó algunos contactos porque a veces no es tan simple crecer si uno no tiene contactos. Hay que decirlo, cuando uno tiene contactos es otra cosa. Es otra vida".

Wanda Nara le dio clases de cómo hablar a Eka Ojada

De esta manera, la joven reconoció que fue aconsejada por la mismísima Wanda Nara en medio del revuelo que se generó alrededor de su figura.

Además, Eka contó qué le dijo Wanda sobre el polémico episodio del boliche y reveló detalles de cómo habría sido Icardi durante su relación con la empresaria: " Me dijo que nunca lo había visto a Mauro actuar así , que a ella jamás le sacaba la mirada y que le parecía muy loco que esté con la China, y que esté mirando a otras, que es algo que ella jamás vio, jamás lo vio como mujeriego", relató, poniendo en duda la imagen de pareja perfecta que Icardi y la China muestran en las redes sociales.

Ekaterina Ojeda:"Wanda me dijo que nunca había visto a Mauro así"

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La tiktoker fue más allá y contó cómo fue el cara a cara con la mediática. Lejos de tratarse únicamente de una reunión laboral, Eka reveló que Wanda la recibió en la intimidad de su hogar: "Me recibió en la casa, tomamos mate y comimos Rumbas".

Por último, Eka Ojeda contó que le metió fichas a Wanda Nara para poder participar de la nueva temporada de MasterChef y cerró la entrevista dejando en claro de qué lado está en medio de la interminable guerra mediática: "Soy team Wanda siempre, por si no quedó claro", sentenció.