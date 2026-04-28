Últimos días para sumarse a la moratoria porteña: qué deudas se pueden regularizar y cuáles son los beneficios

La cuenta regresiva ya comenzó para los contribuyentes porteños que buscan ponerse al día con impuestos adeudados. La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) confirmó que el próximo jueves 30 de abril vencerá el plazo para adherirse a la moratoria impulsada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un esquema que apunta a facilitar la regularización de obligaciones fiscales en medio de un contexto económico todavía marcado por la caída del consumo y las dificultades financieras de familias y empresas. El régimen permite incluir deudas de distintos tributos, entre ellos ABL, Patentes e Ingresos Brutos, con opciones de financiación de hasta 48 cuotas y una condonación de intereses que puede llegar al 40%, dependiendo de la modalidad de pago elegida y de la categoría del contribuyente.

Vence el plazo para adherirse a la moratoria por deudas impositivas en CABA

Desde AGIP señalaron que el objetivo del programa es "brindar herramientas para promover un cumplimiento tributario responsable", mientras crece la presión fiscal sobre contribuyentes golpeados por la desaceleración económica y la pérdida del poder adquisitivo. La moratoria contempla tanto obligaciones en instancia administrativa como deudas que ya se encuentran judicializadas, siempre que hayan vencido hasta el 31 de agosto de 2025.

El organismo dispuso dos mecanismos para ingresar al régimen. Por un lado, los contribuyentes pueden utilizar la Nueva Cuenta Corriente Tributaria a través del Portal del Contribuyente. Allí deberán ingresar en el menú "Operaciones", luego seleccionar "Planes/Moratoria", elegir las obligaciones a regularizar y definir la modalidad de pago. La segunda alternativa está orientada a quienes poseen deudas de hasta $4 millones en Inmobiliario/ABL y Patentes.

En esos casos, se puede optar por una "Boleta de cuota única", que puede descargarse o abonarse directamente desde la web de AGIP o mediante Home Banking. Esa boleta ya incluye el monto consolidado de la deuda con la quita de intereses aplicada y figura identificada como "Cuota 219 - Cuota Única Moratoria 2025". Uno de los puntos destacados del esquema es la posibilidad de regularizar obligaciones que ya se encuentran en instancia judicial.

Vence el plazo para adherirse a la moratoria por deudas impositivas en CABA

Para ello, AGIP habilitó una herramienta online desde el Portal del Contribuyente que permite consultar el expediente, conocer los importes adeudados y cancelar honorarios y costas sin necesidad de intermediarios. Según detalló el organismo, la deuda tributaria puede financiarse mediante débito automático informando un CBU, mientras que honorarios y costas pueden abonarse a través de VEP en hasta seis cuotas. La medida busca agilizar procesos y evitar mayores costos para los contribuyentes en medio de un escenario económico complejo, donde la morosidad tributaria continúa creciendo tanto entre particulares como entre pequeñas y medianas empresas.

Vence el plazo para adherirse a la moratoria por deudas impositivas en CABA

En paralelo, AGIP informó que extendió hasta el 30 de abril la convivencia entre Clave Ciudad y cuenta miBA para ingresar al Portal del Contribuyente, con el objetivo de facilitar la adhesión a la moratoria. Sin embargo, una vez finalizado el plazo, el acceso quedará habilitado únicamente mediante cuenta miBA nivel 3, lo que obligará a muchos usuarios a actualizar sus credenciales para seguir operando en el sistema tributario porteño.