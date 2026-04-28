Milei denunció un "saboteo" contra su plan económico y aclaró: "Tomar deuda es inmoral, es una cosa aberrante"

En medio de una creciente tensión política y económica, el presidente Javier Milei utilizó la cena anual de la Fundación Libertad como escenario para profundizar su ofensiva discursiva contra el kirchnerismo, la oposición, parte del empresariado y los medios de comunicación. Rodeado de funcionarios, empresarios y dirigentes aliados, el mandatario reivindicó el ajuste económico, defendió su programa de gobierno y denunció un supuesto intento de desestabilización contra su administración.

El evento, realizado en el salón Gold-center de Parque Norte, reunió a gran parte del gabinete nacional, referentes del PRO y empresarios del denominado "círculo rojo", en una noche marcada por los elogios internos, los gestos fríos entre antiguos aliados y las críticas presidenciales cada vez más agresivas. "Gracias a la fundación Libertad por la invitación y por este premio y por este privilegio que me estuviera esperando el maestro Benegas Lynch en el escenario. Expreso mi más enérgico repudio por este nuevo intento de asesinato al presidente Donald Trump", comenzó Milei, en referencia al mandatario estadounidense.

Desde el inicio de su discurso, el Presidente buscó instalar una narrativa de confrontación ideológica global. "Estamos ante un nuevo auge de la violencia política, especialmente de la izquierda de todo del mundo libre que debe ser detenida en sus inicios. Hay muchos que no aceptan perder la batalla de las ideas y en la urnas y recurren a la violencia para hacer sus ideales fallidos. Esas personas no son compatibles con la democracia y deben ser castigadas con todo el peso de la ley", afirmó.

El mandatario insistió con uno de los ejes centrales de su gestión: la defensa del ajuste fiscal como un acto moral. "Tomar deuda es inmoral, es pasarle la cuenta, la fiesta, a nuestros hijos y nietos. Es una cosa aberrante. La otra es subir impuestos: es un robo, un ataque a la propiedad. Nosotros hicimos el ajuste y eliminamos más de 24 impuestos", sostuvo.

Javier Milei en la cena anual de la Fundación Libertad

Sin embargo, mientras Milei reivindicaba el "sacrificio" económico, evitó mencionar el impacto social de las políticas de ajuste, que se traducen en caída del consumo, pérdida del poder adquisitivo, despidos y recortes en áreas sensibles del Estado. En cambio, volvió a cargar contra el kirchnerismo y especialmente contra Cristina Fernández de Kirchner. "La presidiaria dio jubilaciones sin aportes", lanzó, en uno de los pasajes más duros de la noche. También apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien volvió a llamar "el soviético que gobierna la provincia de Buenos Aires". "No saben sumar dos más dos ni con un abaco", ironizó.

Lejos de moderar el tono, Milei denunció una suerte de presunta conspiración para perjudicar a su Gobierno tras la victoria electoral de Manuel Adorni en la Ciudad de Buenos Aires. "Fue un sabotaje ya que se combinaron empresaurios, políticos y medios, con 11 leyes en el Congreso, para voltear el equilibrio fiscal. Pudimos resistir los ataques por la solidez del programa", dijo elevando la voz. El Presidente incluso aseguró que "somos el mejor gobierno de la historia, le guste o no la izquierda", pese a que la inflación continúa en niveles elevados y la economía sigue mostrando señales de deterioro en distintos sectores productivos.

Javier Milei en la cena anual de la Fundación Libertad

En otro tramo de su exposición, reivindicó al ministro de Economía Luis Caputo y al ministro de Desregulación Federico Sturzenegger. "Gracias al Coloso Federico Sturzenegger quitamos más de 15 mil regulaciones", celebró antes de apuntar contra empresarios industriales como Javier Madanes Quintanilla y Paolo Rocca. "¿Por qué tengo que beneficiar a 3 corruptos ineficientes en contra de 48 millones de argentinos? ¿Es justo pagar los neumáticos 4 veces más caro? ¿o los tubos de acero?", disparó.

La cena también dejó expuestas las tensiones políticas dentro del espacio oficialista y con sus aliados. Uno de los momentos más comentados fue el frío saludo entre Patricia Bullrich y el ex presidente Mauricio Macri. La escena contrastó con la cercanía que ambos mostraban durante el balotaje de 2023, cuando el PRO se alineó detrás de Milei. El evento ocurrió además en una semana incómoda para el oficialismo, atravesada por el escándalo conocido como "Adorni Gate" y por la salida del ex secretario de Coordinación e Infraestructura, Carlos Frugoni, acusado de no declarar propiedades en Miami. Similar a lo que ocurre con el jefe de Gabinete.

Mientras en el salón circulaban bandejas de salmón, vinos y cócteles de autor entre empresarios y funcionarios, la prensa apenas pudo seguir el evento desde un corralito ubicado fuera del salón principal. La restricción no pasó inadvertida en un contexto en el que Milei mantiene una confrontación permanente con periodistas y medios de comunicación desde sus redes sociales y discursos públicos. "¿Saben a quién es al que peor le fue en esta economía en términos reales? a mí", señaló el presidente y agregó: "Fue el único que no se modificó el sueldo desde que asumí. #l ajuste cayó sobre el sector público, es decir, pagó la casta".

Javier Milei en la cena anual de la Fundación Libertad

Entre los asistentes estuvieron también Guillermo Francos, Diego Santilli, Maximiliano Pullaro, Álvaro Vargas Llosa y empresarios vinculados al sector energético y financiero. La apertura estuvo a cargo de Gerardo Bongiovanni, quien elogió al Gobierno y afirmó: "Confiamos que en este Gobierno donde brillan tantos amigos la Argentina vea la luz al final del túnel". Otro de los momentos destacados fue el mensaje grabado de María Corina Machado, quien vinculó la libertad económica con la libertad política y aseguró que Venezuela "es una causa mundial". En el cierre, Milei volvió a prometer una baja de la inflación y ratificó el rumbo económico pese a las críticas y los cuestionamientos crecientes. "Tarde o temprano vamos a derrotar a la inflación, vamos a ser el país más libre del mundo, el liberalismo va a salir adelante", concluyó.