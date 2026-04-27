Matías Bertolotti explotó en vivo por el vaciamiento del SMN: "Echaron a sus empleados"

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) atraviesa uno de sus momentos más críticos y sufre de lleno la motosierra impulsada por el gobierno de Javier Milei. Además de los despidos, el Ejecutivo permitió, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), a la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad Anónima (EANA S.A.) para prestar el Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea (MET) de manera directa o "a través de terceros".

La medida pone fin al esquema de exclusividad que hasta ahora mantenía el SMN en la elaboración de pronósticos vinculados a la navegación aérea, en un contexto marcado por 140 despidos dentro del organismo.

El Gobierno despidió a trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional bajo la escusa de no ser necesarios

El DNU 274/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, establece que "la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad Anónima (EANA S.A.) deberá prestar el Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea (MET), pudiendo hacerlo por sí o a través de terceros". Esto implica que dicho servicio también podrá quedar en manos privadas.

Así, se abrió una nueva puerta a la privatización de funciones estratégicas del Estado. El cambio llegó en medio de denuncias por vaciamiento del SMN y en sintonía con otras medidas adoptadas sobre organismos públicos como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), donde tareas históricamente estatales comienzan a convertirse en negocios privados.

INTI

En medio del conflicto, el meteorólogo de TN Matías Bertolotti expresó su enojo en pleno vivo cuando intentaba explicar las últimas novedades climáticas, pero se encontró con las consecuencias directas de los recortes oficiales.

"Recién vieron cuando veíamos el dato de Las Grutas, que yo decía que está desactualizado. ¿Saben por qué es?", comenzó, visiblemente molesto. Luego contextualizó: "Porque muchas estaciones de la República Argentina ya no reportan de noche, porque echaron a sus empleados ".

"No hay datos del servicio meteorológico"



Matías Bertolotti advirtió que varias estaciones de Argentina "ya no reportan de noche porque echaron a sus empleados" y denunció "la problemática tremenda" en el área. pic.twitter.com/diOLxCKLQJ — Corta (@somoscorta) April 27, 2026

"Esta es una de las problemáticas que está viviendo el Servicio Meteorológico y ya la vivimos en carne propia", agregó Bertolotti. Y remató: "No hay ninguna estación automática que reemplace el dato. No hay datos, hasta que se empiece a medir nuevamente ".

Sus palabras fueron una respuesta directa al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien en las últimas horas defendió la "reestructuración" del organismo.

El comunicado de Sturzenegger

A través de una publicación en su cuenta personal de X, Sturzenegger sostuvo: "El SMN cuenta con unas 100 estaciones meteorológicas distribuidas a lo largo del país y unas 1000 personas, de las cuales unos 20 son meteorólogos. Quizás llama la atención tanta gente de apoyo a 20 meteorólogos, pero resulta que los datos —en la época de los satélites y las comunicaciones— se recogen manualmente (¿cómo?). Es que las estaciones no son un dechado de tecnología".

LA INCREIBLE HISTORIA DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL (SMN). La semana pasada hubo varias notas en medios sobre el SMN. Es una historia increíble que vale la pena contar. Te vas a sorprender (o no). Veamos.



El SMN cuenta con unas 100 estaciones meteorológicas distribuidas a... pic.twitter.com/7QwbA12IOH — Fede Sturzenegger (@fedesturze) April 26, 2026

"El absurdo es que los sueldos de esas 7 personas permiten pagar una estación moderna (la mejor disponible a nivel mundial) que transmite esos datos y muchísimos más a los meteorólogos en tiempo real, y sin necesidad de personal alguno. Es decir que podríamos modernizar drásticamente el SMN (necesario para emergencias y alertas), gastando solo una mínima fracción de lo que gastamos actualmente, ya que en vez de tener 1000 personas, el servicio podría ofrecer un mejor producto con mejor tecnología y unas 150 personas", continuó.

La dura respuesta de ATE

Las declaraciones del funcionario no pasaron desapercibidas. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) acusaron al ministro de mentir para justificar despidos y desmantelamiento, y anunciaron un paro nacional de 24 horas en el sector para el jueves 30 de abril.

"Sturzenegger miente descaradamente. Todos los datos e información para intentar justificar el vaciamiento del Servicio Meteorológico Nacional son falsos. Las cesantías que pretenden no solo dejarán a cientos de familias en la calle, sino que ponen en riesgo servicios vitales como las alertas tempranas, los vuelos, la navegación marítima y fluvial, y la producción agropecuaria", señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

ATE responderá a los dichos de Sturzenegger con un paro el 30 de abril

En la misma línea, agregó: "La ignorancia que tiene este funcionario es tan grande como su soberbia. Cree saber más que los propios meteorólogos, pero lo que dijo son todas burradas. No hay 100 estaciones meteorológicas, hay 120 y le faltó contar que en su gestión ya cerraron 5. Además, es el desguace y la falta de financiamiento e inversión la que provocó que más de la mitad ya no observen de noche, dejando una ventana de entre 9 y 12 horas descubierta. El apagón meteorológico lo comenzó a realizar este gobierno el 10 de diciembre de 2023 ".

"La falta de conocimiento es muy grande. Dice que son solo 20 meteorólogos los que integran este organismo. Si realmente se interesara en saber cómo funciona, sabría que se trata de una estructura compleja de primer nivel que incluye meteorólogos, observadores, técnicos en instrumental, especialistas en informática y procesamiento de datos, entre otros. Las estaciones combinan sistemas automáticos con observación humana, algo que sigue siendo indispensable en todo el mundo", añadió.

El Servicio Meteorológico Nacional atraviesa uno de sus momentos más críticos y sufre de lleno la motosierra de Javier Milei

Por último, sentenció: "Dice que el sistema es obsoleto pero, lejos de proponer una mejora, inversión o actualización, solo plantea recorte, motosierra y destrucción ".

"Exigimos la continuidad de todos los trabajadores del SMN y redoblamos la apuesta. Si el Gobierno realmente quiere modernizar el funcionamiento del organismo, debe invertir inmediatamente en más equipos, mejorar salarios y reincorporar a todos los ilegítimamente cesanteados. No podemos perder un servicio vital para nuestro país", concluyó Rodolfo Aguiar.