El consumo masivo no repunta y sufrió en marzo su peor caída en más de un año: las ventas cayeron otro 5,1%

El consumo masivo volvió a mostrar señales de fuerte deterioro durante marzo y confirmó que la recuperación económica que pregona el gobierno de Javier Milei todavía no llega al bolsillo de la mayoría de los argentinos. Según un informe de la consultora Scentia, las ventas registraron una caída interanual del 5,1%, el peor desplome de los últimos 14 meses. Con este resultado, el primer trimestre de 2025 acumuló una baja del 3,1%, consolidando una tendencia negativa que atraviesa a casi todos los canales comerciales y que refleja el impacto de la pérdida del poder adquisitivo, el ajuste económico y la caída de los salarios reales.

Las ventas cayeron 5,1% interanual y el primer trimestre cerró en rojo.

El estudio muestra un panorama preocupante para supermercados, mayoristas y autoservicios, sectores que continúan perdiendo volumen de ventas pese a la desaceleración inflacionaria que el Gobierno exhibe como principal logro económico. En el desglose por canales, los mayoristas fueron los más golpeados, con una caída del 8,8%, seguidos por los supermercados, que retrocedieron un 7%. Los autoservicios independientes bajaron 5,1%, mientras que almacenes y kioscos registraron un descenso del 4,5%. La única excepción parcial fue el comercio electrónico, que mostró un crecimiento del 34,3%.

Pese a esto, desde la propia consultora aclararon que representa una porción pequeña del mercado y no logra compensar el derrumbe generalizado del consumo presencial. El dato resulta especialmente sensible porque afecta de lleno a los productos básicos. Dentro de los supermercados, las categorías más golpeadas fueron perecederos (-10,6%), bebidas sin alcohol (-10,4%) y bebidas con alcohol (-8,5%). Incluso alimentos -el núcleo más esencial del consumo cotidiano- cayó 5,3%. En autoservicios independientes la situación fue todavía más crítica en algunos rubros: los perecederos se desplomaron 14,4% y las bebidas sin alcohol retrocedieron 9,8%.

Las ventas cayeron 5,1% interanual y el primer trimestre cerró en rojo.

Aunque marzo mostró un leve repunte mensual del 6,1% respecto de febrero, impulsado por promociones y recomposición parcial de ventas, el escenario de fondo continúa siendo negativo. Entre supermercados y autoservicios, en conjunto, el consumo cayó 6,1% interanual. "El consumo masivo en marzo se ubicó en el 89%, teniendo como base enero 2023 y se ubicó 22 puntos porcentuales por debajo de diciembre de ese año, cuando asumió Javier Milei", destacó el informe.

Desde Scentia remarcaron además "que el precio promedio ponderado del consumo masivo, en su medición interanual, arroja una variación de 20,4%, bastante por debajo del IPC cuyo valor, en el mismo periodo de comparación, fue de 32,6%". Ese dato deja en evidencia otra de las tensiones de la economía actual: aunque algunos precios desaceleran, gran parte de la población ya no tiene capacidad de compra suficiente para sostener niveles normales de consumo.

La caída de las ventas se da en paralelo a un deterioro sostenido de los ingresos. Según cálculos realizados en base a datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los salarios registrados acumularon una caída real del 4,33% entre septiembre y febrero. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, la pérdida acumulada alcanza el 8,87%, con un impacto especialmente fuerte sobre los trabajadores estatales, cuyos ingresos se desplomaron 18,35%. En el sector privado, la caída fue del 3,54%.