"Me dejó internada, con la cara destruida": denunció que su pareja la desfiguró y que sigue en libertad

El horror ocurrió puertas adentro, en un departamento que debía ser un refugio y terminó convertido en escenario de violencia extrema. En la localidad bonaerense de Pilar, una mujer denunció que su ex pareja la atacó brutalmente a golpes, la dejó internada y le desfiguró el rostro. A pesar de las denuncias previas, de las pruebas aportadas y de las causas abiertas, el acusado sigue en libertad. La víctima, identificada como Camila Natalia, decidió romper el silencio y exponer públicamente su calvario. "Me cansé que nadie me escuche. Me dejó internada, con la cara destruida. Una semana encerrada sin poder salir", escribió en redes sociales.

La brutal denuncia de la joven en redes sociales

Allí difundió videos que registran las agresiones. Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad dentro del departamento, muestran escenas de una violencia estremecedora. En uno de los episodios, el agresor -identificado como Federico Nicolás Balbuena- la toma de la ropa y la arroja contra el sillón. Ya reducida, comienza a golpearla mientras la inmoviliza. La secuencia continúa en la cocina, donde la zamarrea, la tira del pelo e intenta asfixiarla.

Todo ocurre a plena luz del día, en un espacio cotidiano que se transforma en una trampa. "Él se acercó luego de que yo le diga que no, y le avisara que estaba llamando a la policía", relató la mujer sobre uno de los ataques. Y agregó: "El video es solo una parte de lo que puedo mostrar, comparado a lo que viví por años". La víctima había denunciado a su agresor hace más de cinco meses.

La causa quedó en manos de una fiscalía especializada en violencia de género, pero, según su testimonio, el proceso no avanzó como esperaba. "Cargué muchas pruebas, pero todavía ni lo citaron a declarar", lamentó. Durante la investigación, incluso se realizó un allanamiento en el que se habrían secuestrado armas cargadas en poder del acusado. Además, trascendió que el hombre cuenta con otras causas penales abiertas. Sin embargo, nada de eso derivó, hasta ahora, en su detención.

Camila asegura que su ex pareja la golpeó durante años

El temor atraviesa cada palabra de la denunciante. "Yo no puedo salir a la calle porque anda armado. ¿Quién me lo puede explicar? ¿Quién lo encubre? El sistema está fallando y nos está poniendo en riesgo. Hoy estoy sola y expuesta por la Justicia. Vivo con miedo. No sólo por mí, sino por mi familia", expresó en su descargo. En un intento desesperado por encontrar ayuda, incluso recurrió a personas del entorno laboral de su agresor. Pero tampoco allí obtuvo respuestas. "Este COBARDE ... es Federico Nicolás BALBUENA. HOY con varias causas penales, dos de ellas por abuso sexual... SIGUE LIBRE", denunció públicamente.

Y cerró con un pedido que resume la urgencia del caso: "Si algo me pasa, ya saben quién fue. GRACIAS POR COMPARTIR y DIFUNDIR. Son mi única ayuda, para que este tipo no quede IMPUNE y que no lo sigan encubriendo. Necesito justicia. YA". Mientras la fiscalía continúa con la recolección de pruebas y testimonios, el caso deja al descubierto una vez más las grietas del sistema judicial frente a la violencia de género. El caso se encuentra en manos de la Unidad Funcional De Instruccion Nº 14 Descentralizada Pilar del Departamento Judicial San Isidro y del J.G. Nº 6 de Pilar, del mismo Departamento Judicial.