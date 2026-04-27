Fundación YPF lanzó su programa de becas 2026 y suma 69 nuevos estudiantes

La Fundación YPF puso en marcha una nueva edición de su Programa de Becas con la incorporación de 69 nuevos estudiantes, consolidando una red de 254 jóvenes que se forman en carreras consideradas estratégicas para el futuro energético del país. El lanzamiento del ciclo 2026 reunió a autoridades y referentes del sector, entre ellos la vicepresidenta de Personas y Cultura, Florencia Tiscornia, y el director ejecutivo de la fundación, Gustavo Schiappacasse, quienes destacaron el impacto del programa en la formación de profesionales.

Fundación YPF lanzó su programa de becas 2026

Durante la presentación, Schiappacasse dio la bienvenida a los nuevos becarios y sostuvo que "estamos orgullosos de que formen parte de este programa que les va a brindar experiencias únicas para su futuro". En la misma línea, agregó: "Esperamos que puedan aprovechar la beca al máximo y de ese modo aportemos a su formación con una fuerte impronta de la industria energética". Uno de los datos más relevantes del programa es su alcance social: el 91% de los nuevos becarios son primera generación de estudiantes universitarios en sus familias, lo que marca un fuerte componente de inclusión y movilidad social.

Además, la mayoría de los estudiantes provienen de provincias con fuerte presencia de la industria energética, reforzando el vínculo entre formación académica y desarrollo productivo regional. Las carreras con mayor participación responden directamente a las necesidades del sector: Ingeniería en Petróleo, Geociencias, Ingeniería Electrónica, Electromecánica, Química, Eléctrica y Mecánica. A su vez, en esta edición se incorporaron nuevas áreas estratégicas como sistemas, telecomunicaciones y biotecnología, ampliando el horizonte tecnológico del programa.

El programa no se limita al apoyo económico. Cada becario cuenta con un mentor -profesionales de YPF- que acompaña su recorrido académico y facilita la conexión directa con la industria. A esto se suman experiencias formativas en yacimientos de petróleo y gas, refinerías y parques eólicos, además de cursos de idiomas y desarrollo de habilidades transversales. Otro de los ejes centrales es la proyección internacional: los estudiantes pueden acceder a intercambios y experiencias en el exterior, con el objetivo de fortalecer su formación en contextos globales.

Fundación YPF lanzó su programa de becas 2026

Como parte del programa, cada año se realiza un encuentro general donde los becarios recorren áreas clave del sector energético y trabajan en el diseño de proyectos innovadores aplicados a desafíos reales. La iniciativa busca así no solo formar profesionales, sino también fomentar soluciones concretas para una industria en constante transformación.