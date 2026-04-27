Andrea Rincón ventiló su historia romántica con Messi: "Yo tenía 24 años y él no estaba con Antonela"

Si suena el nombre de Andrea Rincón, es porque alguna polémica está en el aire. Su sinceridad la llevó una vez más a salpicar el nombre de una reconocida figura del país: nada más y nada menos que el mismísimo Lionel Messi. Hace unos meses, la modelo fue protagonista de titulares por acusar a Milo J de realizar ritos satánicos y estar "poseído", debido a elementos presentes en su puesta en escena, como santos y ofrendas.

Andrea Rincón habló de su amorío con Lionel Messi

Ahora volvió a dar que hablar, pero no solo por mencionar a Messi, sino porque en su anécdota ella misma aparece como protagonista. Todo ocurrió durante una entrevista en el stream de Martín Cirio. "Se habló de un vínculo con Messi, ¿qué fue lo que pasó con él?", le consultó el conductor, quien rápidamente aclaró que se trataba de una pregunta escrita por su productor, ya que él no estaba al tanto del tema.

Andrea Rincón aseguró que Lionel Messi no le fue infiel a Antonela Roccuzzo

Rincón, con su filosa lengua y su sinceridad como bandera, comenzó a ventilar detalles de su supuesto pasado con el capitán de la Selección argentina: "Pasa que me van a dar por todos lados. Vos imaginate que cuando esto pasó yo tenía 24 años y él todavía no había...", dejó entrever, insinuando que el futbolista aún no era la figura mundial que es hoy. Además, recordó un detalle: "Al otro día hizo un gol y dije: 'Este se la creyó porque le dije que yo traigo suerte'". "Es verdad", aclaró sobre si estuvo con Messi, y rápidamente quiso dejar en claro que no fue tercera en discordia: "No estaba con Antonela Roccuzzo, lo único que voy a decir. Él no le fue infiel a Antonela".

Andrea Rincón en el stream de Martin Cirio: "Cuando estuve con Messi el no estaba con Antonella. Es más lo se porque periodistas me llamaron y me dijeron que estaba solo. NO MIENTO"👀 pic.twitter.com/flzcbybgx7 — bad girl (@xcjlsj) April 27, 2026

Según la versión de Rincón, "lo sé porque me habían llamado muchas personas, periodistas me llamaron. No mentí y no miento". De acuerdo a los cálculos, el encuentro entre Messi y Andrea Rincón habría ocurrido cuando ella tenía 24 años, es decir, hace unos 17 años. Tomando el 2026 como punto de partida, la supuesta historia se remontaría a 2009. Lo llamativo es que se estima que el futbolista mantiene su relación con Antonela Roccuzzo desde 2007, aunque la oficialización pública llegó tiempo después.