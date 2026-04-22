Deuda millonaria, salarios impagos y más de 1.500 acreedores: la Justicia declaró la quiebra de SanCor

La caída de SanCor ya no es una amenaza latente ni una crisis en desarrollo: es un hecho consumado. La Justicia decretó la quiebra de la histórica cooperativa láctea tras un pedido de la propia empresa, que reconoció su incapacidad para afrontar una deuda cercana a los 120 millones de dólares y cumplir con un plan de pagos que incluía a más de 1.500 acreedores.

La Justicia declaró la quiebra de SanCor por una deuda de US$ 120 millones

El fallo, firmado por el juez Marcelo Gelcich, del Juzgado en lo Civil y Comercial de la 4ta Nominación de Rafaela, no deja margen para interpretaciones optimistas. La resolución habla de una "quiebra indirecta por frustración anticipada y expresamente reconocida del trámite preventivo", en referencia al concurso iniciado en febrero de 2025, que lejos de ordenar las cuentas, profundizó el deterioro. SanCor había ingresado al concurso con la expectativa de encontrar "una solución definitiva que garantice la consolidación de SanCor". Sin embargo, el proceso terminó exponiendo la magnitud del problema: la empresa siguió acumulando deudas a un ritmo alarmante.

La Justicia declaró la quiebra de SanCor por una deuda de US$ 120 millones

El expediente judicial es contundente: el pasivo postconcursal crecía a razón de $3.000 millones por mes, mientras la actividad no generaba ingresos suficientes para sostener la estructura. La radiografía final es crítica:

$12.788 millones en salarios adeudados

$6.349 millones en deuda impositiva y previsional

$3.380 millones en aportes a obras sociales y sindicatos

$13.313 millones en deudas comerciales

Más de US$86 millones correspondientes al pasivo del concurso

En ese contexto, el juez concluyó que "la empresa no resulta económicamente viable en el mediano plazo, configurándose un cuadro de insolvencia no susceptible de reversión". Pese a la quiebra, la Justicia ordenó que SanCor continúe operando de manera transitoria. No por una expectativa de recuperación, sino para amortiguar el impacto inmediato de un cierre total. El fallo advierte que una paralización abrupta "causaría un perjuicio a los 914 trabajadores en relación de dependencia, a los acreedores laborales con créditos prontopagables pendientes de cancelación, a proveedores y a los acreedores en general".

Mientras tanto, los síndicos tomarán control de los bienes de la empresa, que deberán ser "conservados en el mejor estado posible" de cara a una futura venta. El horizonte ya no es la recuperación, sino la liquidación. El fallo anticipa que "se convocará a interesados para comprar las plantas industriales (en conjunto o por separado), a través de una licitación". En otras palabras, el futuro de SanCor pasa por su fragmentación. Este esquema, habitual en procesos de quiebra, implica que la unidad productiva dejará de existir como tal. Lo que sobreviva dependerá del interés de inversores en activos puntuales: plantas, marcas, logística.

La Justicia declaró la quiebra de SanCor por una deuda de US$ 120 millones

Fuentes del sector aseguran que ya hay interesados, pero también advierten que el tiempo juega en contra. Con el pico de producción lechera previsto para los próximos meses, la falta de capacidad industrial podría generar un efecto en cadena sobre tambos y economías regionales. La caída de SanCor no es solo la historia de una empresa que no pudo sostenerse. Es también el reflejo de un proceso más amplio: el retroceso de capitales nacionales en sectores estratégicos, la fragilidad de las economías regionales y la dificultad para sostener estructuras cooperativas en un contexto económico adverso.