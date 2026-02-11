San Valentín en comodísimas cuotas: ¿Cuánto sale celebrar el amor en la era Milei?

El Día de los Enamorados, esa fecha en la que el amor florece entre corazones y billeteras, llega nuevamente este fin de semana. Sin embargo, este año, bajo la gestión del presidente Javier Milei, el romance parece tener un precio más caro que nunca. En un contexto económico donde el peso se desvaloriza más rápido que una relación tóxica, las cifras del consumo para San Valentín 2026 el ingenio argentino para mantener viva la llama así como también el desafío de hacerlo sin caer en números rojos.

Según Damián Di Pace, director de la Consultora Focus Market, "el Día de los Enamorados funciona como un micro-impulso al consumo en un contexto de demanda contenida". Es decir, mientras la economía tambalea entre ajustes y promesas de estabilidad, esta fecha especial logra que algunos rubros como gastronomía, bombones y servicios recreativos respiren un poco. Claro está, siempre que los y las consumidoras tengan el coraje para enfrentar los precios.

Datos de Focus Market

Amor a cuotas parece ser la nueva tendencia romántica dado que la encuesta realizada por Focus Market muestra que el 64% de los argentinos se sienten "bastante" afectados por la crisis económica en sus relaciones de pareja .

Y no es para menos: el gasto promedio por regalo este año se ubica en $42.700, un 17% más que en 2025, cuando era de $36.600. Si bien las flores perdieron algo de protagonismo, siguen vigentes para quienes aún creen en el romanticismo clásico. Eso sí, hay que prepararse para desembolsillar $50.000 por una docena de rosas largas (un 25% más que el año pasado), o $10.000 por una sola Vara de Lilium (+67%).

Datos de Focus Market

Para quienes prefieren regalos menos perecederos, los peluches y los bombones siguen siendo opciones populares. Un peluche "Te amo" cuesta $26.900, mientras que una caja de bombones de 100 gramos ronda los $18.900. Si se quier apostar a más, como un combo de peluche, rosa y caja de bombones, el costo será de ¡$77.000! ¿Un desayuno romántico? Desde $63.830 hasta $114.780 , dependiendo de cuántos globos o pastelería incluya.

En cuanto a las experiencias, el amor no tiene precio (¿o sí?). Esta tendencia sigue en auge y, según la encuesta, un 38% de los argentinos priorizan regalar actividades como días de spa, cenas románticas o escapadas de fin de semana. Sin embargo, estas experiencias no son precisamente económicas. Un día de spa para dos personas cuesta $170.291 (+44% respecto a 2025), mientras que una cena romántica de seis pasos con maridaje en un hotel exclusivo alcanza los $178.000,

Datos de Focus Market

Si lo de los tortolitos es tirar la casa por la ventana (literalmente), una noche en un hotel con desayuno buffet, cena de seis pasos y acceso a la pileta costará $695.000, un 18% más que en 2025 . Para los más osados que sueñan con una escapada romántica, un viaje a Mar del Plata con avión y hotel incluidos está en $1.346.199 (+88%), mientras que destinos como Puerto Iguazú o Salta rondan el millón y medio.

"La tendencia para este día son menos bienes y más consumo de experiencias de bajo ticket, como salidas gastronómicas", destaca Di Pace. Y es que las promociones y pagos en cuotas se convierten en aliados indispensables para quienes buscan mantener viva la llama sin quemarse en el intento.