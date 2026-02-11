El PAMI salió a aclarar la falta de pagos en las clínicas de la Patagonia: "El día jueves se saldará la deuda"

Luego de varios días de tensión en el sistema sanitario patagónico, el PAMI difundió un mensaje oficial para intentar bajar la conflictividad. El organismo aseguró que las transferencias comenzaron a regularizarse y que la deuda denunciada por prestadores está, según su versión, dentro de los plazos administrativos habituales. "Desde PAMI se informa que el día martes salieron los pagos por todos los modulados de las provincias implicadas y el día jueves se saldará la deuda que corresponde a especialistas. Esto dejaría los pagos al día. Cabe destacar que la ´deuda´ está dentro de los plazos del cronograma de pagos establecidos'", le señalaron a BigBang .

Clínicas de la Patagonia suspenden atención al PAMI por falta de pagos

La comunicación llega después de que clínicas, hospitales y sanatorios privados de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa limitaran consultas, estudios y cirugías no urgentes para afiliados por falta de pagos y por la pérdida de valor de los aranceles. En varias localidades, los jubilados solo pueden acceder a guardias y emergencias. Desde el sector prestador sostienen que la situación no responde únicamente a un desfasaje administrativo sino a un problema estructural: denuncian atrasos de hasta tres meses en las transferencias y convenios con un desajuste cercano al 60% frente a la inflación acumulada en los últimos dos años.

En enero, además, directamente no se habrían girado fondos. El conflicto impacta con especial dureza porque el PAMI representa entre el 30% y el 40% de la facturación del sistema privado regional, porcentaje que en algunos centros supera la mitad de los ingresos. Sin ese flujo, advierten, se comprometen salarios, insumos y funcionamiento básico. Las clínicas también vinculan el problema a la política económica nacional: la demora en actualizar partidas y subsidios, junto con la postergación del nuevo índice de movilidad, habría generado un ajuste indirecto en la cobertura sanitaria de los adultos mayores.

PAMI

Mientras el organismo asegura que los pagos quedarán normalizados, los prestadores mantienen las restricciones iniciadas el 10 de febrero y advierten que podrían profundizarlas si no hay una recomposición de valores. Así, la discusión ya no gira solo en torno a una deuda puntual sino al costo de atender a jubilados en un sistema que -según médicos y clínicas- hoy funciona a pérdida.