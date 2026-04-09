YPF acelera en Vaca Muerta: La Angostura Sur multiplica por 20 su producción en tiempo récord

La petrolera YPF anunció un nuevo hito operativo en el desarrollo de Vaca Muerta, tras lograr una expansión sin precedentes en el bloque La Angostura Sur, actualmente uno de los cinco más productivos de la formación no convencional. Según detalló la compañía, en menos de un año y medio la producción del bloque creció de 2.000 a 47.000 barriles diarios, un salto que desde la propia empresa calificaron como inédito en la industria local. "YPF alcanzó un nuevo hito operativo con el desarrollo de La Angostura Sur, uno de los cinco bloques más productivos de Vaca Muerta y operado al 100% por la compañía", señalaron.

La Angostura Sur multiplicó por 20 su producción en tiempo récord

El crecimiento exponencial responde, de acuerdo con la firma, a un cambio integral en la estrategia operativa. "Este crecimiento exponencial fue posible a partir de un cambio integral en la forma de operar", indicaron, y precisaron que el nuevo modelo se basa en diseño modular, escalabilidad y monitoreo en tiempo real.

En ese sentido, la petrolera destacó el rol de su centro RTIC, clave para optimizar la producción: "YPF implementó un modelo basado en diseño modular, escalabilidad y monitoreo en tiempo real desde su centro RTIC, lo que permitió optimizar el desempeño de cada pozo de manera eficiente y sustentable".

La compañía remarcó que esta transformación permitió acelerar los resultados a una velocidad inédita: "Gracias a esta transformación, la compañía logró multiplicar por 20 la producción del bloque en un plazo inédito, consolidando a La Angostura Sur como un caso de referencia dentro del desarrollo no convencional en Argentina".

La Angostura Sur multiplicó por 20 su producción en tiempo récord

El avance en La Angostura Sur se inscribe en la estrategia más amplia de expansión de YPF en Vaca Muerta, una formación considerada clave para el futuro energético del país. En esa línea, desde la empresa subrayaron el impacto del proyecto en el posicionamiento internacional: "Este hito refleja la capacidad de YPF para liderar proyectos de escala y continuar posicionando a la Argentina como un actor relevante en el escenario energético global".