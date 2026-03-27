YPF terminó un gasoducto clave en Añelo y avanza en la expansión del suministro en la zona de Vaca Muerta

La empresa YPF finalizó la construcción del primer tramo del gasoducto de Añelo, una obra considerada clave para garantizar el acceso al gas natural en sectores de la meseta de la localidad neuquina, en pleno desarrollo de Vaca Muerta. El anuncio se realizó durante una recorrida encabezada por el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, junto al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, el intendente de Añelo, Fernando Banderet, y el vicepresidente de Infraestructura de YPF, Gustavo Gallino. La infraestructura permitirá transportar unos 100.000 metros cúbicos diarios de gas, alcanzando a cuatro barrios donde viven más de 2.000 personas.

Además, beneficiará a instituciones educativas y de salud, como el Instituto de Formación de Añelo, la Escuela Técnica Provincial N°23, la Escuela Primaria N°368, una extensión del Jardín de Infantes N°52 y una sala sanitaria del hospital local, así como a decenas de comercios. Durante la recorrida, Marín subrayó el impacto social del proyecto: "Esta obra mejora la calidad de vida de la gente de Añelo. Sin ustedes, nosotros no vamos a lograr el resultado que esperamos, que es convertir Vaca Muerta en un polo exportaror de 30 mil millones de dólares para 2030".

YPF terminó un gasoducto clave en Añelo

Por su parte, Banderet valoró la intervención de la compañía y aseguró que YPF supo dar respuesta a los reclamos locales. En ese sentido, agradeció a la empresa por haber "escuchado a la comunidad" y remarcó que la obra contribuye a mejorar la convivencia entre el desarrollo energético y la vida cotidiana de los vecinos. En la misma línea, Figueroa destacó la articulación con la petrolera estatal y sostuvo que "porque cada vez que planteamos una necesidad podemos tener una solución".

Además, remarcó el vínculo personal con el titular de la firma: "Horacio Marín es un amigo de la provincia, así lo sentimos ". Los trabajos se ejecutaron en un plazo de tres meses y ya fueron entregados al gobierno provincial, que tendrá a su cargo la puesta en marcha y la conexión del servicio en los hogares.

YPF terminó un gasoducto clave en Añelo

Esta primera etapa incluyó la instalación de dos plantas de reducción de presión y un gasoducto de 2,5 kilómetros de extensión y seis pulgadas de diámetro. La segunda fase prevé la construcción de otros 14 kilómetros de ducto hasta Tratayén, lo que permitirá cuadruplicar la capacidad de suministro y habilitar el consumo industrial en la región. La obra fue realizada por una contratista local y generó más de 200 puestos de trabajo, tanto en tareas de campo como en talleres, consolidando su impacto no solo en términos energéticos, sino también en la economía regional.