Sueldos pulverizados: 7 de cada 10 argentinos afirma que el salario le dura menos de dos semanas

Aunque el Gobierno celebra la desaceleración de la inflación como uno de sus principales logros económicos, la realidad cotidiana de millones de trabajadores argentinos parece ir por otro camino. Los salarios siguen perdiendo capacidad de compra y cada vez más personas reconocen que el dinero desaparece apenas llega a la cuenta bancaria. El último relevamiento "¿Qué pasa con el salario?", elaborado por la plataforma de empleo Bumeran, reveló un dato demoledor: al 73% de los trabajadores argentinos el sueldo le dura menos de dos semanas. Y todavía más alarmante: el 87% considera que lo que gana no alcanza para cubrir las necesidades básicas.

Salarios en caída y empleo en riesgo: el ajuste golpea el humor social y erosiona al Gobierno

El informe, realizado sobre 6.494 asalariados de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú, refleja una sensación de asfixia económica que se profundiza incluso en un escenario de menor inflación mensual. La percepción negativa sobre el salario aumentó respecto de 2025 y muestra hasta qué punto la caída acumulada del poder adquisitivo sigue golpeando a los hogares. "El desafío ya no pasa solamente por ganarle a la inflación, sino por reconstruir capacidad de consumo y previsibilidad", advirtió Federico Barni, CEO de Bumeran.com.ar en Jobint.

Además, sostuvo que "la desaceleración de la inflación no implica automáticamente una recuperación del salario real". "Después de varios años de pérdida acumulada del poder adquisitivo, las personas trabajadoras siguen destinando gran parte de sus ingresos a necesidades básicas como el alquiler y los alimentos", añadió. Los números del estudio describen un escenario social de extrema fragilidad. Dentro de ese 73% al que el sueldo se le evapora antes de mitad de mes, un 28% directamente reconoció que apenas cobra destina el 100% de sus ingresos al pago de cuentas y deudas acumuladas.

Otro 21% logra sostenerse sólo dos semanas, mientras que un 15% confesó que el dinero le dura menos de siete días. En el otro extremo, apenas un 9% consigue llegar a fin de mes sin quedarse sin recursos. El deterioro del poder adquisitivo también se refleja en la percepción general de los trabajadores: el 74% afirmó que su capacidad de compra empeoró en el último año, un salto de 16 puntos porcentuales respecto de 2025. Detrás de esa caída aparece un protagonista cada vez más dominante en la economía doméstica: el alquiler.

Los trabajadores argentinos aseguran que el salario les dura menos de dos semanas

Según el relevamiento, el 44% de los trabajadores identifica al pago de la vivienda como el gasto más pesado del mes, por encima incluso de los alimentos, que concentran el 27% de las respuestas. Más abajo aparecen las deudas, que ya representan el principal problema financiero para el 16% de los encuestados. Educación, salud y transporte completan una lista de gastos que consume salarios cada vez más deteriorados. La consecuencia inmediata de esa presión constante es la imposibilidad de ahorrar. El 90% de los trabajadores aseguró que no puede guardar dinero a fin de mes. El dato incluso empeoró respecto del año pasado.

Los trabajadores argentinos aseguran que el salario les dura menos de dos semanas

Las razones muestran un círculo cada vez más difícil de romper: el 54% afirma que directamente gana demasiado poco para ahorrar; el 19% atribuye el problema a las deudas acumuladas; el 12% asegura que apenas logra cubrir necesidades básicas y otro 11% señala que los gastos generales lo desbordan. En paralelo, el endeudamiento dejó de ser una excepción para convertirse en norma. El 77% de los trabajadores argentinos reconoció tener algún tipo de deuda vigente, cinco puntos más que en 2025. La deuda ya no aparece asociada al consumo extraordinario sino a la supervivencia cotidiana: pagar alquiler, alimentos, servicios o cubrir gastos básicos hasta el próximo mes.

Los trabajadores argentinos aseguran que el salario les dura menos de dos semanas

Incluso entre quienes todavía logran ahorrar, las estrategias muestran desconfianza sobre la estabilidad económica. Muchos optan por fondos digitales, compra de dólares o inversiones financieras antes que dejar el dinero inmovilizado. El informe también deja otro dato revelador: el 100% de los trabajadores encuestados dijo que necesita un aumento salarial en el corto plazo. No hubo una sola respuesta en sentido contrario. Finalmente, el 46% afirmó que usaría el dinero extra para cancelar deudas. Recién después aparecen opciones como ahorrar, comprar alimentos o intentar invertir.