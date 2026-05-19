YPF avanza con la reconversión de la ex Refinería San Lorenzo para producir biocombustibles de última generación

YPF dio un nuevo paso en su estrategia de expansión con el avance del proyecto Santa Fe BIO, la sociedad conformada junto a Essential Energy para reconvertir la ex Refinería San Lorenzo en un complejo destinado a la producción de biocombustibles de última generación. El presidente y CEO de la petrolera estatal, Horacio Marín, recorrió las instalaciones donde ya comenzaron las tareas para transformar el histórico predio industrial ubicado en San Lorenzo en un centro de producción de combustibles sostenibles para aviación (SAF, por sus siglas en inglés) y para transporte terrestre mediante HVO.

YPF avanza con la reconversión de la ex Refinería San Lorenzo

La iniciativa contempla una inversión estimada cercana a los 400 millones de dólares y busca reposicionar una infraestructura emblemática de la industria petrolera argentina en el nuevo mapa energético global. Según detallaron desde la compañía, el proyecto "pone en valor a la ex Refinería de San Lorenzo" y, al mismo tiempo, permitirá "desarrollar nuevas cadenas de valor agroindustriales, generar nuevos empleos especializados, la integración con mercados internacionales de combustibles sostenibles y el desarrollo tecnológico y de capacidades industriales locales".

La reconversión se realizará en etapas. La primera fase, actualmente en ejecución, incluye la instalación de una planta de pretratamiento de materias primas con capacidad máxima de 250 mil toneladas anuales, además de la adecuación de tanques, sistemas logísticos y servicios auxiliares necesarios para el funcionamiento del complejo. La segunda etapa contempla directamente la construcción de la biorrefinería, que tendrá capacidad para procesar 170 mil toneladas anuales de biocombustibles avanzados. La puesta en marcha del complejo está prevista para finales de 2029.

Desde YPF remarcaron que Santa Fe BIO permitirá una "transformación estratégica" de San Lorenzo al reconvertir una refinería tradicional en un "hub de producción de energía sustentable". La apuesta aparece además alineada con la creciente demanda global de combustibles sostenibles para aviación, uno de los sectores más presionados internacionalmente para reducir emisiones de carbono en los próximos años. En ese contexto, la compañía sostiene que el proyecto puede consolidarse como "una de las iniciativas más relevantes en Latinoamérica para la producción de biocombustibles avanzados".

YPF avanza con la reconversión de la ex Refinería San Lorenzo

El proyecto también busca aprovechar la fuerte capacidad agroindustrial de la región santafesina para abastecer la producción de materias primas, integrando al complejo energético con nuevas cadenas de valor vinculadas al procesamiento sustentable de recursos agrícolas. La transformación de la ex Refinería San Lorenzo se suma así a la estrategia más amplia de YPF para diversificar su matriz energética, mientras la empresa combina el fuerte desarrollo de Vaca Muerta con proyectos vinculados a combustibles renovables y exportación de energía sustentable.