YPF alcanzó nuevamente resultados récord con crecimiento en producción y baja de endeudamiento

YPF presentó hoy sus resultados del tercer trimestre de 2026 con un EBITDA ajustado de US$2.503 millones, el segundo más alto de su historia, sólo superado por el récord del trimestre anterior. La utilidad neta se ubicó cerca de los US$1.200 millones, el tercer resultado más alto de la compañía.

El EBITDA del trimestre creció 84% respecto al año anterior, impulsado por el continuo crecimiento de la producción de shale, la reducción en los costos de extracción, los niveles récord de procesamiento y la dinámica alcista de precios. Las inversiones alcanzaron US$1.287 millones, un 26% por encima del año pasado, de las cuales el 70% se destinaron a la actividad no convencional.

La producción de petróleo shale promedió 224.000 barriles diarios en el trimestre, con un crecimiento del 32% interanual. Hoy, la compañía ya produce 245.000 barriles diarios y se estima alcanzar el objetivo de 250.000 barriles diarios para fin de año.

Como parte de su estrategia de crecimiento shale, YPF prevé presentar en las próximas semanas la adhesión al RIGI de cinco proyectos en el área Norte de Vaca Muerta: Bajo del Toro, Bajo del Toro Norte, Norambuena, La Escalonada y Rincón de la Ceniza. Operados por YPF, con una participación cercana al 40%, estos proyectos contemplan una inversión estimada de US$44.000 millones en los próximos 26 años, la perforación de unos 2.200 pozos y una producción máxima estimada de 270 barriles diarios de petróleo shale.

Por el lado de Downstream, las refinerías procesaron 344.000 barriles diarios, un 5% más que el tercer trimestre de 2025. YPF volvió a abastecer la demana local sin importar combustibles, incrementó sus exportaciones de combustibles y alcanzó un récord de producción de naftas premium. Por otro lado, la refinería de La Plata fue elegida "Refinería del Año" por segundo año consecutivo, uno de los principales reconocimientos de la industria en América Latina. YPF también recibió el premio "Tecnología Digital del Año" por Ekons Matrix AI, que predice las especificaciones de mezcla de combustibles para mejorar la eficiencia y la calidad del producto.

Tras el cierre del trimestre, YPF anunció la compra del 25% de YPF Luz por US$430 millones, alcanzando el 100% de su tenencia accionaria que pasará a consolidarse integralmente en los estados financieros de la compañía a partir del cuatro trimestre. Esta operación le permite a YPF capturar el valor de una empresa líder de generación eléctrica, con oportunidades de crecimiento de largo plazo en generación térmica eficiente y energías renovables.

El proyecto VMOS continúa avanzando según lo previsto, con más del 85% de la obra ejecutada al cierre de septiembre de 2026. La inauguración está prevista para fines de este año y el inicio de las operaciones de exportación de petróleo, para el primer trimestre de 2027.

Finalmente, el flujo de caja libre terminó nuevamente en terreno positivo, totalizando 900 millones de dólares, el segundo más alto en la historia de la compañía. Esto le permitió a YPF reducir su ratio de endeudamiento neto a 0,8 veces, el más bajo de la última década. Además, en septiembre, YPF volvió al mercado internacional de capitales con una emisión de obligaciones negociables a nueve años por US$1.200 millones, la mayor colocación de deuda de Argentina de los últimos años. El bono se emitió con un cupón del 7,55% y un rendimiento del 7,85%. El diferencial de rendimiento frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos fue de 300 puntos básicos, el más bajo registrado por YPF en su historia.