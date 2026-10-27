Bunge cierra su planta de Campana y deja a 200 trabajadores en la calle: prefiere importar de China

Otra fábrica que cierra y otra lista de despidos. La multinacional Bunge anunció el cierre de su planta de fertilizantes en Campana, y alrededor de 200 personas se quedan sin trabajo. La explicación de la empresa ya se escucha seguido en la industria argentina: fabricar acá dejó de ser negocio y sale más barato importar desde China, ni más ni menos que un caso más del industricidio de la era Milei.

La noticia llegó de la peor manera: la planta estaba en su parada anual programada para hacer reparaciones cuando los directivos reunieron al personal. "El lunes a las 17 sacaron a todo el mundo y dijeron que en el curso del día de hoy van a estar llegando los telegramas de despido", contó Oscar Casco, secretario general del Sindicato de Químicos y Petroquímicos de Zárate. Al momento de hablar, todavía no habían llegado las notificaciones.

Cerró Bunge y dejó a 200 personas sin trabajo

En esa reunión, la empresa explicó que ya no le resulta competitivo producir tiosulfato de amonio, un fertilizante a base de azufre y amoníaco, porque traerlo de China cuesta menos . Detrás de esa ecuación están la apertura importadora del Gobierno y la baja de aranceles para productos químicos fabricados en el exterior, a lo que se suman los altos costos de la energía y de las materias primas.

El golpe va más allá de la planta. Según Casco, trabajan allí entre 80 y 90 personas bajo convenio químico y otras 25 a 30 fuera de convenio. A ellas se suman trabajadores de mantenimiento, vigilancia, comedor, limpieza y otras tareas vinculadas: en total, unas 200 familias afectadas. Los salarios rondan los 5 millones de pesos, un ingreso que mueve buena parte de la economía local de Campana.

Oscar Casco, secretario general del Sindicato de Químicos y Petroquímicos de Zárate

Lo que más indigna al gremio es que nada lo anticipaba; Casco recordó que en mayo Bunge firmó un acuerdo paritario junto con otras empresas del sector y no planteó ninguna dificultad económica . Unos meses después, la persiana baja de un día para el otro.

El sindicato no piensa quedarse quieto y adelantó que presentará una denuncia formal ante el Ministerio de Trabajo bonaerense y pedirá una audiencia urgente: "La intención de nosotros es revertir esta situación y pelear los puestos de trabajo", afirmó Casco.

Cerró Bunge y dejó a 200 personas sin trabajo

Además de los puestos, se pierde un saber técnico difícil de reemplazar: "Un operador necesita entre cuatro y cinco años de formación para trabajar de manera segura en una instalación de este tipo", explicó el dirigente.

La historia de la planta muestra lo que significa este cierre. Empezó a funcionar en 1968 y fue pionera en la producción de fertilizantes para el campo en América Latina. Pasó por las manos de Petrosur, Pérez Companc y Petrobras, hasta que Bunge la compró en 2009 por unos 71 millones de dólares. Tras casi seis décadas, su producción será reemplazada por fertilizante importado de China.