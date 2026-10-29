Seis estrenos que llegan al cine esta semana: terror, aventuras extremas y clásicos que vuelven a la pantalla grande

La cartelera argentina se renovó este jueves 29 de octubre con propuestas para todos los gustos. Desde una historia real que lleva la aventura al límite hasta muñecos convertidos en pesadillas, pasando por el romance, la comedia y la fantasía, hay opciones para armar un buen plan cinéfilo para el fin de semana.

En esta oportunidad estos son los cinco estrenos que llegan a los cines y que merecen un lugar en tus planes:

Everest: La otra cara, una historia real que va mucho más allá de la montaña

Hay documentales que entretienen y otros que, además, te dejan pensando. Everest: La otra cara pertenece a esa segunda categoría, donde vemos una historia que combina aventura, amor, ambición y los riesgos de desafiar a una de las montañas más imponentes del planeta.

El documental sigue a los alpinistas Jim Morrison e Hilaree Nelson, una pareja que compartía su pasión por los desafíos extremos. Su objetivo era esquiar la cara norte directa del Everest, una hazaña tan extraordinaria como peligrosa que exigía una preparación física y mental excepcional.

Everest: La otra cara

Mi opinión: lo que más me gustó de esta propuesta es que no necesita exagerar para generar tensión. La montaña impone sus propias reglas y deja en evidencia que, por más experiencia y preparación que tengamos, hay situaciones que no podemos controlar. Por otro lado, le deja espacio al drama, suspenso y giros de trama que parecen ser de película y sin embargo es un documental. Otro punto positivo es que no hace falta ser un apasionado del montañismo para conectar con lo que cuenta. En el fondo, habla de cuánto estamos dispuestos a arriesgar por aquello que nos apasiona y de las consecuencias que pueden tener nuestras decisiones: la fotografía es excelente y por cómo está narrado todo, hace que sea llevadero. Es un documental para mirar con atención, dejarse llevar por la experiencia y recordar que detrás de cada hazaña hay personas reales, con sueños, miedos y vínculos que importan tanto como el desafío que tienen por delante.

Sensatez y sentimientos: el amor, las apariencias y las decisiones difíciles

La historia sigue a las hermanas Elinor y Marianne Dashwood, quienes, después de un cambio drástico en su situación familiar, deben adaptarse a una vida con menos comodidades y nuevas incertidumbres. Mientras Elinor intenta mantener sus emociones bajo control, Marianne se entrega al amor con una intensidad que puede jugarle en contra. Dos maneras de enfrentar los sentimientos que terminan exponiendo las contradicciones de una sociedad en la que el dinero, la reputación y las convenciones sociales condicionan las relaciones.

Sensatez y sentimientos

Pinocho sin cuerdas: un personaje de la infancia se convierte en una pesadilla

El terror encontró una veta particular en los personajes que marcaron nuestra infancia. Y Pinocho sin Cuerdas apuesta precisamente a eso: tomar una figura reconocible y llevarla a un terreno mucho más oscuro.

Pinocho sin cuerdas

La película reimagina el universo del muñeco de madera desde una perspectiva macabra, alejándose del tono familiar del cuento tradicional para ofrecer una propuesta dirigida a los amantes del terror. La idea de convertir un personaje inocente en una amenaza tiene un atractivo evidente: juega con nuestros recuerdos y los transforma en algo inquietante. Sin embargo, la gran pregunta es si alcanza con oscurecer una historia conocida para construir una película verdaderamente memorable.

La cena: una misión imposible en medio de la posguerra

La cena combina comedia, tensión política y una historia de supervivencia ambientada en uno de los períodos más complejos de España. Dos semanas después del final de la Guerra Civil, Franco ordena organizar una cena en el Hotel Palace de Madrid. Un grupo de prisioneros republicanos, expertos en cocina, recibe la misión de preparar un banquete que debe salir a la perfección y en tiempo récord.

El Bosque Salvaje: Wildwood, una aventura fantástica para dejarse llevar

La fantasía también se hace presente con El Bosque Salvaje: Wildwood, una aventura que invita a ingresar en un mundo donde las reglas habituales dejan de existir. La protagonista es Prue McKeel, una adolescente que se embarca en una peligrosa misión para rescatar a su hermano menor, secuestrado por una bandada de cuervos. Junto a su amigo Curtis, se adentra en un territorio misterioso habitado por animales parlantes, criaturas extraordinarias y personajes cuyas intenciones no siempre son buenas. En ese viaje tendrá que enfrentarse a sus propios miedos y descubrir una fortaleza que desconocía.

El Bosque Salvaje: Wildwood

La cartelera presenta cinco propuestas muy diferentes, así que la elección depende de lo que estés buscando.

Para emocionarte y reflexionar: Everest: La otra cara

Para disfrutar de una historia romántica: Sensatez y sentimientos

Para una noche de terror: Pinocho sin cuerdas

Para combinar humor y tensión histórica: La cena

Para entrar en un universo fantástico: El Bosque Salvaje: Wildwood

Mi elección para destacar es Everest: La otra cara, porque las historias reales tienen una fuerza particular cuando logran combinar el espectáculo con una mirada humana. No se trata solamente de conquistar una montaña, sino de comprender qué impulsa a alguien a desafiar sus propios límites. Seis estrenos, seis experiencias diferentes y una nueva excusa para volver al cine.