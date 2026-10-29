Todo aumenta en noviembre: colectivos, prepagas, alquileres, colegios y servicios, uno por uno

Noviembre llega con una nueva tanda de aumentos. Desde el 1° de mes se actualizan el transporte, las prepagas, los alquileres, los colegios privados y varios servicios públicos. La mayoría de esas subas está por encima del 1,9% que marcó el INDEC para la inflación de septiembre.

El fenómeno se repite cada fin de mes. El Gobierno de Javier Milei muestra orgulloso la desaceleración de la inflación como prueba del éxito de su programa económico pergeñado por Luis Caputo y, pocas horas después, se publican los nuevos cuadros tarifarios.

Javier Milei y Luis Caputo pusieron a la industria argentina de luto

BigBang muestra el detalle de cada aumento de noviembre 2026: cuánto sube, desde cuándo y a quiénes afecta.

Colectivos y subtes

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, los colectivos y subtes aumentan 3,9%. La fórmula de actualización suma dos puntos porcentuales a la inflación del mes anterior, por lo que el boleto siempre sube más que el índice.

En la Ciudad, el boleto mínimo de colectivo queda en $956,69, y el subte pasa a $1.887 para los primeros veinte viajes del mes con la SUBE registrada.

Cae el uso de colectivos, trenes y subtes en el AMBA

Para quienes viajan por la provincia de Buenos Aires el impacto es mayor. Las líneas provinciales, del 200 en adelante, suben casi 4%. El boleto mínimo pasa a $1.263,69 y el tramo de 12 a 27 kilómetros llega a $1.895,54.

Peajes porteños

Los peajes de las autopistas de la Ciudad también aumentan 3,9%, igual que el transporte público.

Trenes: sin aumento este mes

Los trenes no suben en noviembre. Pero no es un congelamiento: en septiembre ya habían aumentado 14,29%, y el boleto mínimo quedó en $480.

Trenes Argentinos

Prepagas: hasta 2,88%

Las empresas de medicina prepaga aplican subas que, en su mayoría, superan la inflación. Sancor Salud aumenta 2,88%, Omint 2,75%, y Swiss Medical y el Hospital Italiano 2,3%. OSDE ajusta entre 1,7% y 2,2%, según el plan. IOMA, la obra social bonaerense, la cuota de los afiliados voluntarios pasa de $108.504 a $113.900, una suba cercana al 5%.

Educación

Los colegios privados con subvención estatal de la provincia de Buenos Aires aumentan 3% en noviembre y otro 3% en diciembre. En el nivel secundario, para las escuelas con 40% de aporte estatal, el tope llega a $230.450 por mes. La asociación que los agrupa, AIEPA, advierte que los costos todavía están por encima de las cuotas, por lo que podrían venir nuevas subas.

Alquileres: hasta 12,95%

Los inquilinos enfrentan el escenario más incierto. El 17 de octubre vencieron los últimos contratos firmados bajo la ley original de alquileres. Desde entonces, las condiciones de ajuste dependen de lo que pacten las partes.

Las penas son de nosotros... las casitas son ajenas.

En noviembre, los contratos que se actualizan por inflación suben 5,81% si el ajuste es trimestral, 7,82% si es cuatrimestral y 12,95% si es semestral. Los pocos que todavía se ajustan por el Índice de Contratos de Locación (ICL) aumentan 1,83%.

Luz: cuadros tarifarios pendientes

Los nuevos valores de la electricidad todavía no se publicaron. Como referencia, en octubre la luz subió 2,41% para los usuarios de Edenor y 2,34% para los de Edesur, también por encima de la inflación.

Gas: impacta el fin de Zona Fría

Las tarifas de gas de noviembre tampoco se conocen aún. A eso se suma la reglamentación del fin del régimen de Zona Fría, que afectará las boletas de 94 municipios bonaerenses, que pierden el descuento automático.

Malargüe, Mendoza

Telefonía: 2,6%

En un sector desregulado, Movistar confirmó un aumento de 2,6%, y se esperan subas similares en las demás compañías de telefonía, internet y cable.

Agua: AySA, la que más subió

El agua merece un capítulo aparte. Entre mayo y agosto, AySA aplicó aumentos con un tope de 3% mensual. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), la tarifa promedio acumuló una suba del 418% entre diciembre de 2023 y abril de 2026