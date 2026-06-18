YPF avanza en la movilidad eléctrica: Horacio Marín visitó Tesla y firmó un acuerdo para explorar proyectos conjuntos

YPF dio un nuevo paso en su estrategia de diversificación energética y exploración de nuevas tecnologías. Horacio Marín, presidente y CEO de la compañía, visitó la Gigafactory de Tesla en Texas, una de las plantas industriales más avanzadas del mundo, con el objetivo de analizar oportunidades de trabajo conjunto en áreas vinculadas a la movilidad eléctrica, la infraestructura energética y la innovación tecnológica.

YPF avanza en la movilidad eléctrica

La recorrida permitió a la petrolera argentina acceder de primera mano a algunas de las principales tendencias que hoy están transformando el panorama global de la energía y el transporte, en un contexto donde la electrificación de la movilidad y el desarrollo de sistemas de almacenamiento energético ganan cada vez más protagonismo.

Según informó YPF, la visita tuvo como finalidad obtener perspectivas sobre innovación, infraestructura energética y las nuevas tecnologías que impulsan la transición energética a nivel internacional. Además, el encuentro abrió la puerta a posibles instancias de cooperación entre ambas compañías. "En YPF creemos que el futuro de la energía requiere un enfoque integrado que combine infraestructura, tecnología e innovación. Esta visita nos permitió conocer de primera mano el trabajo de vanguardia que realiza Tesla y explorar posibles vías de colaboración con una de las compañías líderes a nivel global en estos campos", señaló Marín.

Uno de los principales resultados de la visita fue la firma de una carta de intención entre ambas empresas para evaluar futuras oportunidades de colaboración estratégica. El documento contempla la posibilidad de desarrollar una red de estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos y avanzar en infraestructura de almacenamiento energético, dos áreas consideradas clave para la expansión de la movilidad sustentable. La iniciativa buscaría combinar la experiencia internacional de Tesla en soluciones de carga e infraestructura para vehículos eléctricos con la extensa red de activos y presencia territorial que posee YPF en todo el país.

YPF avanza en la movilidad eléctrica

Fuentes de la compañía indicaron que durante las reuniones también se intercambiaron perspectivas sobre soluciones de almacenamiento energético, abastecimiento eléctrico e iniciativas de innovación aplicadas al sector energético. El acercamiento con Tesla se produce en un momento en que la movilidad eléctrica comienza a consolidarse como una tendencia global, impulsada por políticas de reducción de emisiones, avances tecnológicos y una creciente demanda de alternativas a los combustibles tradicionales.

En ese escenario, el desarrollo de infraestructura de carga aparece como uno de los principales desafíos para acelerar la adopción de vehículos eléctricos en mercados emergentes como el argentino. Desde YPF destacaron que la visita forma parte de una estrategia más amplia orientada a modernizar la infraestructura energética nacional y posicionar a la empresa frente a los cambios que atraviesa la industria a nivel mundial. "Esta visita refuerza el compromiso de YPF de impulsar proyectos que contribuyan a modernizar la infraestructura energética del país y acompañar la evolución de las nuevas tecnologías de movilidad y energía", señalaron desde la compañía.