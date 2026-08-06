Alquilar un dos ambientes ya cuesta casi $900.000: cuáles son los barrios más caros y los más baratos

06 Agosto de 2026 15:05
El alquiler de un departamento de dos ambientes en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó en julio un valor promedio de $873.668 mensuales, según un relevamiento de Zonaprop. En lo que va de 2026, los precios acumulan un aumento del 17,5%, por debajo de la inflación estimada para el mismo período (19,2%), mientras que la suba interanual fue del 30,7%, también inferior al índice de precios.
El informe muestra fuertes diferencias entre los distintos barrios porteños. Puerto Madero se mantiene como el más caro para alquilar un dos ambientes, con un promedio de $1.308.569 por mes. Le siguen Núñez ($991.727) y Palermo ($973.988). En el otro extremo aparecen Lugano ($656.159), Nueva Pompeya ($688.346) y Versalles ($711.857), como las opciones más económicas.
Por corredores, el Norte continúa siendo la zona más costosa, con un alquiler promedio de $945.719, mientras que el Sur registra el valor más bajo, con $676.876, y fue la única región donde los precios retrocedieron durante el último mes. En cuanto a la evolución de los valores, Parque Chacabuco lideró las subas interanuales con un incremento del 39,1%, seguido por Villa Luro (37,2%) y Agronomía (35,9%). En contraste, Nueva Pompeya (11,5%) y Puerto Madero (11,7%) fueron los barrios donde menos aumentaron los alquileres.
El estudio también destaca que la oferta de inmuebles en alquiler continúa creciendo desde la derogación de la Ley de Alquileres. En julio de 2026 hubo un 3,2% más de publicaciones que el mes anterior y actualmente la oferta es 3,4 veces superior a la registrada en febrero de 2023, cuando alcanzó su nivel más bajo. En paralelo, la rentabilidad bruta anual para los propietarios se ubicó en 5,76%, lo que implica que se necesitan 17,3 años de alquiler para recuperar la inversión realizada en la compra de una propiedad, un plazo menor al registrado un año atrás.