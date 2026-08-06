Alquilar un dos ambientes ya cuesta casi $900.000: cuáles son los barrios más caros y los más baratos

El alquiler de un departamento de dos ambientes en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó en julio un valor promedio de $873.668 mensuales, según un relevamiento de Zonaprop. En lo que va de 2026, los precios acumulan un aumento del 17,5%, por debajo de la inflación estimada para el mismo período (19,2%), mientras que la suba interanual fue del 30,7%, también inferior al índice de precios.

Alquileres por las nubes: los barrios más caros y más baratos

El informe muestra fuertes diferencias entre los distintos barrios porteños. Puerto Madero se mantiene como el más caro para alquilar un dos ambientes, con un promedio de $1.308.569 por mes. Le siguen Núñez ($991.727) y Palermo ($973.988). En el otro extremo aparecen Lugano ($656.159), Nueva Pompeya ($688.346) y Versalles ($711.857), como las opciones más económicas.

Por corredores, el Norte continúa siendo la zona más costosa, con un alquiler promedio de $945.719, mientras que el Sur registra el valor más bajo, con $676.876, y fue la única región donde los precios retrocedieron durante el último mes. En cuanto a la evolución de los valores, Parque Chacabuco lideró las subas interanuales con un incremento del 39,1%, seguido por Villa Luro (37,2%) y Agronomía (35,9%). En contraste, Nueva Pompeya (11,5%) y Puerto Madero (11,7%) fueron los barrios donde menos aumentaron los alquileres.

Alquileres por las nubes: los barrios más caros y más baratos

El estudio también destaca que la oferta de inmuebles en alquiler continúa creciendo desde la derogación de la Ley de Alquileres. En julio de 2026 hubo un 3,2% más de publicaciones que el mes anterior y actualmente la oferta es 3,4 veces superior a la registrada en febrero de 2023, cuando alcanzó su nivel más bajo. En paralelo, la rentabilidad bruta anual para los propietarios se ubicó en 5,76%, lo que implica que se necesitan 17,3 años de alquiler para recuperar la inversión realizada en la compra de una propiedad, un plazo menor al registrado un año atrás.