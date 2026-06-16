YPF y Prestige Auto, representante exclusivo de autos y vans Mercedes-Benz en Argentina, dieron inicio a una alianza estratégica orientada al desarrollo de nuevas soluciones para la movilidad y el transporte. El acuerdo busca combinar la experiencia, la innovación y la tecnología de ambas compañías para responder a los desafíos que plantea la transformación del sector automotor y energético.

YPF y Mercedes-Benz unen fuerzas para impulsar nuevas soluciones de movilidad en Argentina

El puntapié inicial de esta nueva etapa se concretó en la Refinería YPF de La Plata, donde el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, recibió a Daniel Herrero, presidente y CEO de Prestige Auto. Durante la jornada, ambos directivos recorrieron las instalaciones, intercambiaron experiencias y analizaron las oportunidades que se abren para la movilidad del futuro. La alianza contempla la generación de soluciones destinadas a optimizar las operaciones de YPF, especialmente en entornos de alta exigencia como Vaca Muerta, donde la eficiencia, la confiabilidad y la incorporación de tecnología son factores clave para el desarrollo de la actividad.

Uno de los ejes centrales del acuerdo será la integración de productos de ambas compañías. En ese marco, Prestige Auto incorporará los lubricantes YPF ELAION AURO en sus servicios de posventa, mientras que utilizará combustibles YPF INFINIA TURBOCLEAN en sus vehículos. Además, cada unidad Sprinter fabricada en el Centro Industrial Juan Manuel Fangio realizará su primera carga de combustible con productos de YPF. La colaboración también se extenderá a iniciativas conjuntas vinculadas a la comunicación institucional, experiencias de marca, movilidad sustentable, innovación aplicada al transporte y actividades relacionadas con el automovilismo.

Otro de los aspectos destacados del convenio es el impulso a programas de capacitación para estudiantes de escuelas técnicas, una apuesta que busca fortalecer la formación de futuros profesionales vinculados a la industria automotriz y energética. "Con YPF compartimos una visión basada en la innovación, el desarrollo tecnológico y la industria nacional. Este trabajo en conjunto nos permitirá generar nuevas oportunidades y seguir acompañando la evolución de la movilidad en Argentina", señaló Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto.

YPF y Mercedes-Benz unen fuerzas para impulsar nuevas soluciones de movilidad en Argentina

Por su parte, Horacio Marín destacó el valor estratégico de la alianza y remarcó la confianza que genera la calidad de los productos desarrollados por la petrolera. "Este acuerdo ratifica la calidad de los productos de YPF y refleja nuestra vocación de seguir ofreciendo soluciones de excelencia para nuestros consumidores", afirmó el titular de la compañía.