Pese al discurso de ruptura con China, el Gobierno renovó el swap por US$ 19.000 millones y estiró su vencimiento hasta 2031

El Gobierno nacional concretó este miércoles la renovación del swap de monedas con China por un monto equivalente a US$ 19.000 millones, en una decisión que contrasta con la retórica que Javier Milei mantuvo desde su llegada al poder, cuando prometía alejarse del régimen chino y reducir los vínculos con ese país. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que firmó junto al Banco de la República Popular de China (PBoC) la extensión del acuerdo bilateral por RMB 130.000 millones, pero con una diferencia significativa respecto de los convenios anteriores: el plazo de vencimiento pasó de tres a cinco años, garantizando su vigencia hasta 2031.

El Gobierno renovó el swap por US$ 19.000 millones con China

Desde la autoridad monetaria destacaron que "a diferencia de los acuerdos previos, en esta oportunidad se extiende de 3 a 5 años el plazo de vencimiento del nuevo acuerdo, lo que permitirá brindar una mayor previsibilidad sobre la continuidad de esta herramienta". La decisión llega apenas un día antes del vencimiento del convenio anterior, previsto para este 6 de agosto, y despeja uno de los interrogantes que existían en el mercado financiero sobre el futuro de un instrumento que se convirtió en una pieza importante para la administración de las reservas del Banco Central.

Además, el BCRA confirmó que continúa vigente el tramo activado por RMB 35.000 millones (unos US$ 5.000 millones), utilizado originalmente en 2023 para fortalecer las reservas internacionales y sostener la estabilidad cambiaria. Ese mecanismo permite disponer de liquidez inmediata en yuanes sin necesidad de solicitar una autorización adicional a las autoridades chinas. "La activación por RMB 35 mil millones (US$ 5 mil millones) iniciada a principios de 2023 se mantiene vigente para respaldar la estabilidad financiera en Argentina y dar soporte al comercio y la inversión entre ambos países", señaló el organismo.

La renovación representa un fuerte contraste con el discurso que Milei sostuvo durante la campaña presidencial y los primeros meses de gestión, cuando calificó al gobierno chino como "comunista" y llegó a asegurar que no impulsaría relaciones comerciales con ese país. Sin embargo, la necesidad de preservar una herramienta financiera clave terminó imponiéndose sobre las definiciones ideológicas.

Incluso el propio presidente del Banco Central, Santiago Bausili, ya había anticipado semanas atrás que el Ejecutivo no tenía previsto abandonar el mecanismo. "Estamos hablando con ellos igual que todas las últimas veces para extenderlo, no hay ningún plan de eliminarlo", había reconocido. El swap funciona como una línea de liquidez contingente entre ambos bancos centrales. Mientras los fondos no son utilizados, no generan intereses y permanecen como respaldo financiero. En caso de ser necesario, el BCRA puede utilizarlos para afrontar tensiones cambiarias, facilitar operaciones de comercio exterior o reforzar las reservas.

El Gobierno renovó el swap por US$ 19.000 millones con China

Según los últimos balances oficiales, del tramo de US$ 5.000 millones que había sido activado durante la gestión de Alberto Fernández ya sólo permanecen utilizados alrededor de US$ 675 millones, luego de que el Banco Central devolviera cerca del 90% de esos recursos. La continuidad del acuerdo también llega en un contexto diferente al de años anteriores. Desde enero de 2026, el Banco Central acumuló más de US$ 13.300 millones mediante compras de divisas y las reservas brutas alcanzaron los US$ 49.642 millones, el nivel más alto desde septiembre de 2019.

Swap con China

Además, el Gobierno incorporó otras herramientas de financiamiento, como un repo por US$ 3.000 millones con bancos internacionales. No obstante, el Ejecutivo optó por mantener vigente el respaldo financiero chino, una decisión que evidencia que, más allá del discurso político, el swap continúa siendo considerado una herramienta estratégica para la estabilidad macroeconómica y la administración de las reservas internacionales.

El propio Banco Central remarcó que la renovación "afianza la estrecha cooperación entre ambas instituciones y la excelente relación que han mantenido en los 17 años transcurridos desde el primer acuerdo firmado en 2009", un vínculo que comenzó durante la crisis financiera global, fue ampliado durante la presidencia de Mauricio Macri y terminó consolidándose como uno de los principales instrumentos financieros con los que cuenta hoy la Argentina.