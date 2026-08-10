YPF y PedidosYa se alían para llevar las tiendas Full a todo el país

YPF y PedidosYa sellaron una nueva alianza comercial que promete cambiar la manera en que los consumidores acceden a las tiendas Full, con el objetivo de llevar sus productos a millones de personas a través del delivery. El acuerdo establece que los productos de las tiendas Full estarán disponibles para entrega a domicilio de manera exclusiva a través de la aplicación de PedidosYa, sumando una nueva alternativa de compra y, al mismo tiempo, ampliando la visibilidad de la marca de conveniencia de YPF.

La estrategia apunta a combinar la extensa red de estaciones y tiendas Full con la tecnología, logística y alcance de la plataforma de delivery, en una expansión que buscará tener alcance federal. "Las tiendas Full son un reflejo de lo que somos como compañía. Creemos que la calidad, la experiencia y la cercanía con el cliente son fundamentales, y esta alianza nos permitirá llevar esa propuesta a millones de personas de una manera más simple, rápida y conveniente", afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

Desde PedidosYa también destacaron el alcance que puede tener el acuerdo y su impacto en la presencia de la compañía fuera de los grandes centros urbanos. "En PedidosYa trabajamos todos los días para simplificarle la vida a nuestros usuarios. El acuerdo con un socio estratégico de la talla de YPF refuerza nuestro compromiso y presencia federal, permitiendo llevar nuestra propuesta de valor a todos los rincones del país. Esta alianza permite que cualquier persona en cualquier provincia, pueda recibir la experiencia Full en la puerta de su casa de manera simple, conveniente y en cuestión de minutos", sostuvo Esteban Gutiérrez, CEO de PedidosYa.

La alianza ya tiene un punto de partida concreto. Actualmente, más de 60 tiendas Full distribuidas en 14 provincias forman parte de PedidosYa. La plataforma registra un desempeño destacado en ciudades como Bahía Blanca, Bariloche, Comodoro Rivadavia, Rafaela y Pinamar, donde los consumidores ya pueden acceder a la propuesta de las tiendas de YPF mediante delivery. Pero el objetivo de ambas compañías es mucho más ambicioso: alcanzar más de 600 sucursales Full activas dentro de la aplicación para fin de año. De concretarse, el salto representaría una expansión significativa de la presencia digital de la marca y permitiría que una mayor cantidad de consumidores pueda acceder a productos de almacén, bebidas, comidas y otros artículos de conveniencia sin necesidad de acercarse físicamente a una estación de servicio.

YPF y PedidosYa se alían para llevar las tiendas Full a todo el país

La estrategia se apoya también en el crecimiento que viene registrando Full dentro del negocio de conveniencia. Según los datos difundidos por YPF, durante el último año el conocimiento de marca creció seis puntos, mientras que su valorización superó los USD 600 millones. El movimiento también se refleja en el volumen de ventas. Las tiendas comercializan actualmente más de 3 millones de cafés y 900 mil hamburguesas por mes, mientras que las ventas de alfajores Full registraron un incremento del 30% durante 2026. La alianza con PedidosYa busca aprovechar justamente ese crecimiento y trasladarlo al terreno digital, donde la velocidad y la comodidad del delivery se convirtieron en factores centrales para los consumidores.

El acuerdo combina dos redes de alcance nacional: por un lado, la infraestructura de las tiendas Full de YPF; por otro, la plataforma tecnológica y logística de PedidosYa. La intención es generar nuevas oportunidades comerciales y ampliar la cantidad de consumidores a los que puede llegar la marca, especialmente mediante entregas rápidas y una experiencia de compra integrada dentro de una aplicación que ya cuenta con una amplia red de usuarios.

PedidosYa se presenta como una compañía de tecnología especializada en delivery y quick-commerce, con operaciones en 15 países de Latinoamérica. En 2020 lanzó PedidosYa Market, el primer mercado 100% digital de la compañía, orientado a la entrega de alimentos y artículos para el hogar en tiempos reducidos. Desde 2014, además, forma parte de Delivery Hero, la plataforma global de delivery local con sede en Berlín, Alemania. Con esta nueva alianza, YPF busca que la experiencia Full deje de estar limitada al paso por una estación de servicio y pueda llegar directamente a la puerta de los hogares.

El desafío para los próximos meses será convertir esa apuesta en una red de más de 600 tiendas activas, consolidando una nueva etapa para una marca que apuesta cada vez más fuerte por el negocio de conveniencia y por la integración entre el mundo físico y el delivery digital.