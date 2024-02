Agostina, Licha y "Las Superpoderosas" contra Furia: desde "el amor al odio" hasta incitar a su próxima eliminación

La casa de Gran Hermano quedó dada vuelta con la salida de Joel Ojeda de la casa y todo parece indicar que ya se puso en marcha una nueva estrategia de Juliana "Furia" Scaglione, quien hasta el momento es la participante que más juega en el reality. Viendo ahora que hay tres bandos bien marcados, el "Imperio Furioso, "Las Superpoderosas" y por otro lado, Emmanuel Vich, Facundo "Manzana" Farias y Virginia Demo, la "hermanita" comenzó a jugar hacia un lado y el otro para generar conflictos en toda la casa y que la única que salga bien parada sea ella.

Furia de GH

El enfrentamiento que tuvo hace tan sólo 10 días con Manzana, logró que de un momento para el otro comience a aliarse con Martín Ku y con Lisandro "Licha" Navarro para generar un "Imperio Furioso". Mientras todos la miraban de reojo, Furia se puso entre ceja y ceja a quien antes era su aliado, Joel, y tramó toda una estrategia para que hoy el azafato esté fuera del programa: dicho y hecho.

Pero claro que todo aquello tuvo sus repercusiones y para el adentro de la casa no le salió gratis aliarse al "Chino" y a "Licha", quienes desde el principio del programa, comenzaron a ser sus enemigos. ¿Por qué? Con el término de "Las Furiosas" y con su estrategia fallida para jugar con Manzana y Joel, no le quedó otra alternativa a Furia que meterse en el Imperio Chino para planear nuevas jugadas, aun sabiendo que eso llevaría a ser mirada de reojo por el resto.

Una vez que comenzó a aliarse, volvió a quedar nominada por la mayoría de la casa y fue el Chino quien la salvó tras ser el líder semanal, pero los jugadores siguieron opinando de lo que hace y lo que no la participante pelada dentro del programa. Las principales, fueron las denominadas "Superpoderosas" que hasta el momento no tienen muy en claro si deben o no acercarse a ella.

Zoe Bogach, Rosina Luna Beltrán y Lucía Maidana: las "Superpoderosas".

Tras la eliminación de Joel, Furia se ganó una cena para tres por ser la líder semanal y ahí mismo se llevó a dos de los participantes que dividen bandos: Emmanuel y Lucía Maidana. Su plan fue claro y era que justamente toda la casa juegue para ella para dejar una placa conformada a su gusto en la semana entrante. Pero después de esa cena, principalmente a "Las Superpoderosas" les quedaron más dudas que certezas sobre lo sucedido.

La jugada maestra de llevar con ella a Emmanuel y a Lucía no fue comprendida por el resto y por eso, al día siguiente, fue tema de conversación en el living de la casa cuando muchos de los participantes ya se encontraban durmiendo. Ahí mismo, Zoe Bogach, Rosina Luna Beltrán, Lucía y Bautista Mascia sacaron a la luz la charla de que al día de hoy, no comprenden de qué lado posicionarse en la delgada línea entre el amor y el odio que los separa de Furia.

La primera en meterse en tema fue Zoe, que en un comienzo se la veía apegada a Catalina y luego a Furia, pero con el correr de los días fue dejando todo eso atrás. "Furia anda con cada uno de ustedes haciéndose la amiga", le manifestó a Bautista, haciendo entender que Juliana había decidido unirse al Imperio para no ser nominada.

"A ella le da terror ir a placa, se cag... en las patas. Y esta semana si queda nominada, anda a aguantarla... se transforma", lanzó. Ante eso, Rosina asintió y reafirmó que "le da terror quedar nominada", y luego agregó que la personalidad de Furia es "rara" ya que no puede "levantarse y tratarte mal porque se le ocurre".

Bautista, que es con quien más cerca se encuentra Furia, se quedó pensando en lo que decían "Las Superpoderosas" pero igual confesó que su alianza y su cercanía se debe a una estrategia propia del juego de él. "Ya sé, yo entiendo todo. Pero vos primero tenes que ver quién es y después decidir vos qué haces con eso", explicó.

La que menos logra posicionarse en la delgada línea que las divide entre el amor y el odio es justamente Lucía, quien hasta el momento tiene sentimientos encontrados sobre la estadía y su relación con Furia. "Es como que hay días en que yo digo, 'por favor, que se vaya', pero después hay días en los que me muero de risa con ella, es un amor", confesó.

Y en esa misma línea, incluyó la participación de Romina Uhrig y la imagen que se llevó de la participante pelada. "Incluso Romina se fue con una imagen totalmente diferente de ella, yo le vi la cara cuando llegó y cuando se fue. Romi no entendía por qué nosotros no reaccionábamos a las contestaciones de Furia y nosotros es que estamos re acostumbrados", explicó y analizó: "Es como que tiene su lado re tierno que te da ternura y el otro lado que la podes llegar a odiar y yo creo que afuera pasa lo mismo".

Sin embargo, nos son ellas las únicas que no comprenden el juego de Furia ni la personalidad, y la que más cayó en aquella, de manera totalmente inesperada, fue Agostina. La única "Furiosa" y aliada que quedaba, decidió separarse de la peor manera posible: gritos, violencia y un mal entendido que la llevó a pedir su inmediata "eliminación".

Agostina Spinelli se peleó con Juliana "Furia" Scaglione y destapó una olla de enojos y resentimientos.

Después de la pelea que tuvieron, en la cual Agostina entró a la pieza mientras Furia se cambiaba gritándole "falsa"; "mal amiga" y una catarata de insultos, la participante policía decidió abrir su camino y aliarse con Licha para ir en contra de Juliana, logrando así la separación de lo que estaba siendo el Imperio Furioso.

48 horas después de ese acontecimiento, todo parece indicar que el plan le estaría saliendo a la perfección a Agostina, porque ya se mostró en varias ocasiones alineándose a Lisandro en contra de Furia y justo en el momento en cual se aproxima la gala de nominación. En la mañana del miércoles, cuando comienzan a prepararse para ver a qué jugadores les destinan los votos, la policía desayunó con el participante de pelo largo y tuvieron muy en cuenta a Furia en su conversación.

Como cada mañana, Gran Hermano les puso música para que comiencen a despertarse y empiecen a activarse dentro de la casa y justamente, mientras Licha y Agostina desayunaban, le dedicaron una explícita canción a Furia contemplando la letra como su momento actual. La misma, era "Y tú te vas" de Chayanne.

"¿Qué pasó? ¿Nos desconocimos?", dijo Lisandro entre risas. Ante eso, Agostina le contestó: "Me desconoció, amigo" y rápidamente gritó "Juli" y ambos comenzaron a cantar a modo de dedicatoria: "Ahora tu, te vas... así como si nada, tú te vas, acortándome la vida, agachando la mirada, y tú te vas... ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas?".