Furia contra todos: la pelea con Agostina envalentonó a sus rivales y ella la tildó de envidiosa y violenta

La pelea que protagonizaron el último lunes Juliana "Furia" Scaglione y Agostina Spinelli en la casa más famosa del país, a partir de una discusión menor que destapó toda una olla de resentimientos por parte de la mujer policía, envalentonó a algunos de los actuales rivales de la jugadora pelada que es furor y que genera más apoyos y controversias en la actual edición de Gran Hermano.

Con el transcurso de una nueva jornada, una parte de la casa -justamente la que está cansada de Scaglione- aprovechó la discusión subida de tono entre las dos ahora ex amigas para especular acerca de una pérdida de apoyo y popularidad por parte de la doble de riesgo. Ahora quieren volver a probarla en placa, donde ya demostró que es una de las favoritas.

Mientras dialogaban sobre lo ocurrido, Nicolás Grosman les contó a Lisandro "Licha" Navarro y a Spinelli sobre el diálogo que había tenido durante la noche con Furia. "Ella es la que se siente traicionada", detalló primero. "Yo nunca le rebato nada, simplemente le pregunto y la escucho. Dejo que me hable para analizar cómo es su postura. Se siente traicionada", insistió.

Enseguida fue Licha quien lo interrumpió, para brindar su punto de vista sobre el tema. "Ella distorsiona la realidad al cien por ciento. Se victimiza con el afuera para buscar ese apoyo. Amigo, ayer lo fue a abrazar a Manzana. Le dijo 'gordo p...'", recordó. Tras eso, Agostina aportó al análisis que hacían cuando contó que, tras el evento descripto por su nuevo aliado, "fue y le dio un beso a Rosi (Luna Beltrán), después de que la bardeó". "Mentirosa le dijo, se cansó de hablar mierda. Está tirando manotazos de ahogado a morir, afirmó.

"Yo le pregunto para que me cuente un poco nada más. Y es increíble cómo cada uno ve lo que tiene en base a la historia que quiere crear, lo que quiere contar. No juzgo a nadie por eso, pero me sorprende cómo una persona pueda estar totalmente en desacuerdo con una persona y estar en lo mismo", reflexionó Nicolás.

Lo cierto es que tras la pelea con su ex amiga, Furia quedó más sola que nunca, con todos los hermanitos y hermanitas con alguna animosidad contra ella, y resentidos porque la suponen la más favorita a ganar, aun con la personalidad disruptiva que la caracteriza y la pone en un lugar frontalizado las 24 horas del día. Esta nueva realidad no quiere decir que se encuentre en una posición de debilidad. Cuando le contó a Bautista Mascia la pelea que había tenidos con Agostina, inclusive llegó a ser más profunda en su análisis, en donde tildó a la mujer policía de mentirosa y maltratadora.

Agostina Spinelli y Juliana "Furia" Scaglione escuchan con atención cómo Federico "Manzana" Farías se enfrenta a sus hermanitos.

"Hay dos intenciones atrás. Una es estar al lado de Licha, porque lo considera fuerte. Y ella no se iba a mover de mi lado hasta que no considerara que haya alguien fuerte. Y se la aguantó conmigo, que no me banca", detalló. "Lo vi ayer en su cara. O sea, me odia. El odio que tenía en la cara esa mina cuando me gritó ayer es único. Nunca nadie me odió tanto. Siento que es envidia, mezclada con odio y bronca", agregó.

Luego la fulminó con una descripción más precisa acerca de lo que sintió cuando discutió con Agostina y vio su verdadera cara. "Es una violenta. Si ustedes pensaban que yo era violenta, no amigo, agarrate", aseguró. Una placa entre ambas puede estar en camino. Allí se pondrán a prueba para saber quién salió mejor parada de la ruptura.