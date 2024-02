"No va a votar la casa": nuevos participantes y más cambios en GH mientras Agostina se pelea con Furia

Tras la salida de Joel de la casa de Gran Hermano, los participantes quedaron totalmente desconcertados. La jugada de Juliana "Furia" Scaglione y Martín "el Chino" Ku salió a la perfección y se desarmó una facción importante para esta edición, mientras que Agostina Spinelli sigue sin leer el afuera e insiste en que la favorita del afuera pierde territorio y sería la próxima en irse del certamen.

Mientras tanto, la producción ya está pensando en el repechaje para estirar el juego que debería durar hasta mediados de este año, en base a la jugada de cada uno de los participantes que ya se encuentran aislado desde hace dos meses. Según informaron en Argenzuela, por Radio 10, la dinámica sería la siguiente: mientras los eliminados realizan su campaña para volver a ser elegidos por el público para ingresar, otros nuevos participantes entrarían a desestabilizar la armonía de la casa.

Algunos concursantes como Alan y Catalina se pasean juntos por el shopping y hacen crecer los rumores de un posible romance entre ellos, mientras que Sabrina Cortéz explicó en un canal de streaming que, recién separada, tiene mucho en qué pensar y que no pudo juntarse con él a hablar de lo sucedido. Sin embargo, también tiene puestos los ojos en ganar el premio y consideró incluso que sigue en carrera. De hecho, dijo que tiene una estrategia pulida para utilizar, en el caso de que el público la elija.

Según indicaron, entrarían entre seis y ocho personas en total: cuatro o cinco participantes de esta edición, elegidos enteramente por el teléfono y sin ningún tipo de intervención de los chicos dentro de Gran Hermano (luego del antecedente del año pasado, en el que Juliana fue elegida por Thiago Medina y fue expulsada a los tres días por dar información del afuera), mientras que los nuevos participantes serán elegidos entre los reemplazos de los integrantes actuales.

Cada uno de ellos tiene prohibido hablar del afuera o dar información relevante para que cambie la jugada. Sin embargo, quien no había seguido esta regla fue Romina Uhrig, de la edición anterior, quien estuvo dentro del juego durante 48 horas y se encargó de dar muchísima información y hasta dió a entender que había favoritismos. Sin embargo, sus palabras no fueron interpretadas correctamente por Agostina, quien está convencida de que "Gran Furia" fuera del juego no funciona y que no tiene la banca de los fans del programa.

"El domingo te vas de la casa", le gritó Agostina a Furia, todavía sin poder creer la separación entre ellas y, además, está convencida que por la pelea que tuvieron, ella habría salido más fortalecida frente a las cámaras. Cuando la pelea comenzó, las que antes eran amigas y jugaban juntas sacaron los trapitos al sol entre gritos y una desgarradora frase de Agos retumbó en toda la casa: "Por algo estás sola, y ahora me doy cuenta. Porque sos mala persona".

Sin embargo, los usuarios de Twitter no opinan lo mismo, ya que saben ver el blando corazón de Juliana que, tras el juego de "Los Congelados", lloró a escondidas de sus compañeros tras haberse enternecido por la relación entre Nicolás y su mamá, extrañando también a la suya, que murió de cáncer hace seis años. Esos pequeños actos, hacen que el público la quiera aún más y la humanice en medio del juego, lo que provoca, a su vez, que su contenido se haga viral y que obtenga mucho más apoyo del que sus compañeros creen.