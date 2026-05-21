Claudio "El Turco" García reaccionó picante al ingreso de su esposa a Gran Hermano: "Mucha mugre"

Mariela Pietro, la esposa del Claudio 'Turco' García, se convirtió en la última nueva participante presentada para ingresar a la casa de Gran Hermano. Con un perfil fuerte y una historia ligada al mundo del fútbol, la flamante jugadora ya comenzó a llamar la atención por su carácter frontal y competitivo.

Durante su presentación, la nueva hermanita habló sobre su extensa relación con García, con quien comparte una vida desde hace casi 30 años. Entre risas, se definió como una "botinera" y dejó en claro el lugar que ocupa el fútbol en su vida, al remarcar cuánto disfruta acompañar al ex delantero en su día a día.

Mariela Pietro, esposa del Claudio 'Turco' García, entró a Gran Hermano

En este contexto, BigBang se comunicó con el ex futbolista para saber que opina sobre el nuevo proyecto laboral de su esposa: "Tranquilo, contento que a ella siempre le gustó ir a un reality y sobre todo a Gran Hermano", comenzó.

El Turco siguió de cerca las primeras horas de Mariela en la casa y hasta el momento le gustó lo que vio: "La veo bien, la veo con ganas, y tiene una ventaja de que puede estar encerrada un año, que no le molesta", dijo que el aislamiento no es un problema para su mujer.

Eso sí, ya adelantó donde está el punto débil de la participante y que podría generar conflictos en la casa: "Si la veo complicada con el tema que a ella le gusta la limpieza, el orden, ese es el problema que puede llegar a tener ahí, pero después bien", cerró la idea.

🚨 MARIELA PRIETO, esposa de EL TURCO GARCÍA, ingresó a #GranHermano



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BigBang le consultó si estará presente en la tribuna como suelen hacer los familiares en cada gala: "Si, no se si muchas veces por los compromisos laborales míos, pero si seguro", dijo el Turco.

Con Mariela Pietro en la casa, se le consultó a García si aceptaría entrar a Gran Hermano: "No, no creo. No hay posibilidades, me peleo con todos ahí. Mucha mugre", no se guardó palabras contra los participantes de Generación Dorada.

El Turco García habló sobre el ingreso de su mujer a Gran Hermano

Cabe recordar que el ex futbolista fue parte de otros reconocidos realities como Masterchef, donde se convirtió en uno de los participantes favoritos no solo por su progreso en la cocina sino por su humor. También estuvo en la pista del Bailando 2020, donde demostró que el baile no es su fuerte. Sin embargo, la convivencia no estaría estando en sus planes de proyectos laborales.

Así, Mariela Pietro ingresó a Gran Hermano en una edición picante, donde ya hubo primeros encontronazos entre los nuevos participantes y los que están desde el comienzo, especialmente porque hay quienes protegen lo que creen suyo y ven a los recién llegados como de paso.