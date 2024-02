Agostina frente al pelotón de fusilamiento: el grito del "afuera" que potenció el desoriente y la derrota ante Furia

La cara de angustia de Agostina Spinelli fue el denominador común de todas las cámaras que mostraron Gran Hermano luego de la placa del último domingo en el cual salió la salteña Lucía Maidana. Luego de una semana en la que la mujer policía se envalentonó tras romper con Juliana "Furia" Scaglione y estuvo convencida de que la que iba a salir era la pelada, la decepción la cubrió por completo y la dejó con un pie afuera. En las redes, la señalaron como la próxima en salir de la casa más famosa del país.

Es un hecho que si después de una placa como esta última, en la que Furia quedó nominada junto a otros ocho hermanitos, no pudieron sacar a Scaglione, será muy difícil que eso suceda, salvo que la iracunda jugadora haga algo que le haga perder súbitamente el apoyo que consiguió. Esta era la oportunidad porque ella también tiene sus detractores que no iban a dejar pasar la oportunidad de votarla, aunque ni con eso llegaron.

Además, el rostro de Spinelli tras ver que Furia se quedaba, tuvo el potencial de poder transformarse en un meme que refleje sorpresa y desazón. Así lo vio su ahora archirival Furia. "La cara de Agostina cuando la casa no me sacó afuera a la calle, fue lo mejor del mundo. Nunca vi tanto odio en la cara de alguien", aseguró Scaglione mientras estaba sola en el patio y hablaba a las cámaras.

En el monólogo que ofreció la polémica y popular hermanita, también se refirió al grito que se escuchó por megáfono, tras la salida de Lucía, que sacudió a toda la fauna que habita la casa. "Agostina traidora", dijeron a toda voz, en un gesto que inevitablemente movió la estantería de la mujer policía, que se sentía ganadora horas atrás y veía como una posibilidad la salida de Furia.

"Y si el megáfono gritó lo que gritó es porque ellos dos están hablando mal de Luchi o es a donde la casa tendría que apuntar. Es como una intención de aviso", reflexionó Juliana. "O sea, no entiendo si habla de valores y todo eso como expresa... le están gritando traidora", soltó después, como dando a entender que tendría que ser Spinelli quien revise sus acciones.

Agostina Spinelli y Juliana "Furia" Scaglione cuando todavía eran amigas.

Sobre este tema también hablaron con ella Lisandro "Licha" Navarro y Virginia Demo. Él fue el que metió el asunto cuando de forma irónica lanzó: "La del megáfono nos quiere, ¿viste?". En vez de generar risa en la cara de Spinelli, esta se conmocionó y mostró preocupación al respecto, algo que devela que sabe que el resultado de la placa puede indicar que ella es la próxima en irse.

"Aparte 'Agostina traidora', que me digan en qué traicioné", se preguntó mientras hablaba con sus colegas. "Nada, en que ahora vayas en contra de ella", le explicó la standupera. "Si es apoyo de Furia, es obvio que va a decir eso", relativizó Licha. "¿Pero traidora de qué? Decime falsa. Me hacen reír la argo... en 30 idiomas", concluyó Spinelli, con una molestia indisimulable.

Es que si hay peor que una derrota estrepitosa, es cuando quien pierde vislumbraba una victoria segura. Esto le sucedió a Agostina, quien tras el ingreso de Romina Uhrig se envalentonó en que Furia podía salir al igual que le pasó en la edición anterior a Walter "Alfa" Santiago. Pero el análisis que hizo no alcanzó, y la pelea que tuvo con Furia no fue motivo suficiente como para que sus fanáticos le suelten la mano.

Por otro lado, Agostina está confundida porque las cosas no se dieron como ella pensaba. Inclusive, en una charla que mantuvo con Virgina en la cocina, le sugirió que Furia no se fue de la casa más famosa del país porque hubo un fraude. Si bien no fue taxativa, si sugirió que hubo una "metida de mano".

Juliana se encamina como una finalista, aunque para ganar deberá tener más apoyos, ya que son muchos sus detractores. Lo que es cierto es que Agostina es la hermanita más mencionada en las redes sociales, donde la señalan como la próxima en salir. En caso de cumplirse este pronóstico, Furia saldrá más fortalecida que nunca y su presencia, otra vez se transformara en una figura de respeto para los demás en el reality del momento.