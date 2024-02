"¿Mágica?": Rosina fue sancionada por hablar en el congelado y la casa va rumbo a una nueva expulsión

Gran Hermano volvió a realizar una nueva edición del "congelados", la prueba en la que los hermanitos y hermanitas deben quedarse estáticos mientras un familiar de uno de ellos ingresa a la casa más famosa del país por unos minutos. En esta oportunidad se metieron Fabiana, la mamá de Rosina Luna Beltrán, y Luciana, la pareja de Facundo "Manzana" Farías. Aunque la uruguaya se emocionó por completo, cometió el error de preguntar cómo estaba su gata y fue sancionada por la producción.

"¿Mágica?", soltó Rosina al pasar, casi dejándose llevar por la emoción del momento. Si bien fue evidente lo que sucedió, el castigo contra ella no llegó hasta después de que la pareja de Big Apple salga. Allí fue que GH le informó que no podrá participar de la prueba de liderazgo de esta semana.

Zoe, Rosina y Lucía: las "Superpoderosas".

"Quiero aclararles que la regla del congelados son claras: no se puede reaccionar, no se puede hablar, etc. ¿Está claro?", preguntó la voz de Gran Hermano a los participantes presentes. "Rosina, lamentablemente a tu madre le has preguntado por Mágica, tu gatita. Eso significa sanción. Mañana no vas a poder participar de la prueba del líder. Tampoco vas a poder participar por la casa. Espero haber sido claro. Son las reglas", sentenció.

"Se me escapó", reconoció Rosina enseguida, abrumada por la noticia y rodeada de los demás jugadores que se acercaron a brindarle su solidaridad. Ya su madre las primeras palabras que había dicho tras cruzar la puerta habían sido: "Quieta, quieta mi amor. Quedate quietita". Las palabras fueron casi como si estuviera previendo lo que podía pasarle a su hija. "Qué lindo verte, qué lindo verte acá. Estás hermosa. no te muevas, podés llorar y mirarme", agregó.

"Estás preciosa, mi amor, ¡linda! Te traje algo para compartir. Disfrutá. Yo sí te puedo tocar. Podés reirte. ¿Estás feliz? Porque yo estoy feliz de verte, de verte acá, lograste lo que siempre soñaste, que es estar acá. Te lo merecés. Sabés que sos privilegiada en estar acá, como todos tus compañeros y amigos que están en la casa. Es un privilegio haber sido seleccionada y estar acá", le remarcó Fabiana.

"Tenés que estar bien, es lo que toda la vida soñaste, estar acá. Tenés que sentirte feliz. Estás hermosa. Después ya vamos a salir, y te vas a dormir, y mamá te va a hacer caricias... Llorá, así te desahogás. No te muevas", volvió a pedir. "Llorá mi amor, si tenés ganas de llorar", añadió.

Rosina Luna Beltrán se seca las lágrimas.

A diferencia de los congelados de otros países, en los cuales la rigurosidad de mantenerse quietos es mucho más dura, en la versión Argentina no parece ser tan así. Más allá de las risas y los llantos que pueden ser involuntarios, los besos que Manzana le dio a su pareja, no parecieron nada pasivos desde las cámaras que los enfocaron. Aunque también es cierto que a ninguno le pasó lo que le sucedió a Rosina.

A su vez, la sanción llegó en un momento clave para la casa. Durante este martes sonará el teléfono rojo y este tendrá novedades muy fuertes. Seguramente, cuando llegue ese momento, todos saldrán corriendo para atenderlo, aunque la "recompensa" no será tal. Quien atienda quedará expulsado. Igual, no es para alertarse, ya que será una expulsión de 24 horas en la que irá a un SUM en el que podrá ver durante todo ese lapso lo que hacen sus hermanitos y hermanitas. El "expulsado" volverá el miércoles durante la gala y sorprenderá a todos sus compañeros.