Como un guanaco: el asqueroso escupitajo de Manzana a Furia que lo pone contra las cuerdas

El miércoles por la tarde, Gran Hermano les preparó a los participantes una actividad, como suelen hacer a diario, con el fin de hacer más llevadera la convivencia y sobre todo el encierro. Es por eso que cuando los jugadores asistieron al living, se encontraron con pochoclos para todos, golosinas y todo el comedor armado para divertirse por un buen rato jugando al dígalo con mímica con la particularidad de tener un pizarrón de por medio para dibujar y a la vez estar en un cine.

Pero mientras se preparaban para comenzar con la actividad, dividirse en dos grupos y que empiece la competencia, sucedió algo totalmente asqueroso por parte de Federico "Manzana" Farías en contra de Juliana "Furia" Scaglione. Todos los "hermanitos" estaban planeando los equipos y, como siempre, comiendo y aprovechando que les dan comida en épocas de escasez, pero en ese mismo momento pasó algo totalmente fuera de lugar: Big Apple escupió en el medio del comedor como si nada estuviese ocurriendo a su alrededor.

Las imágenes que lo captaron mostraron a Bautista Mascia, Nicolás Grosman, Zoe Bogach y a Furia alrededor de una mesa ratona ubicada en el living, mientras que el resto de los "hermanitos" se encontraban del otro lado del sillón que es lo que convierte el espacio en comedor. En ese mismo instante, Manzana se acercó a Furia, se ubicó por detrás de ella y le escupió un pochoclo tan direccionalmente que hasta el propio video mostró cómo caía lentamente su saliva.

Manzana se acercó lentamente, escupió un pochoclo, levantó la mirada y miró de reojo a quienes estaban a su alrededor para verificar que ninguno haya visto aquella asquerosidad y tras no darse cuenta nadie, se limpió la boca con su propia mano sacándose el restante de saliva luego del escupitajo. Para peor, siguió como si nada hubiese ocurrido.

Estas imágenes recorrieron todas las redes sociales y se hicieron sumamente virales con un pedido en particular: sanción para el cantante de RKT. Es que, a decir verdad, pocas veces se vio algo tan ético y desagradable como lo que hizo Manzana y mucho más por haber querido atentar contra su compañera que nada le estaba haciendo.

Sin embargo, desde Gran Hermano no dieron ningún tipo de discurso, charla o sanción al respecto y ni siquiera hicieron mención al tema. No obstante, quienes forman parte del programa sí se mostraron en contra de lo sucedido y lo expusieron en las redes sociales. Uno de ellos fue Gastón Trezeguet, quien en medio del Debate -programa que se emite de lunes a jueves- escribió en su Twitter (X): "Acá viendo la prueba de la casa pero no puedo contarme lo indignado que estoy con el escupitajo de Manzana, no puedo dejar de pensar en eso".

Esta no es la primera vez que Manzana hace algo asqueroso o fuera de lugar. La semana anterior, Gran Hermano debió llamarlo al confesionario justamente porque su rincón en la habitación, es decir donde está su cama con sus pertenencias, parecía un "chiquero" por el desorden y por principalmente lavar una fruta arriba de todo lo desordenado con tal de no levantarse de la cama.

Fue particularmente un día donde no tenían ninguna actividad por hacer y Big Apple aprovechó el momento para estar recostado en su cama sin nadie más a su alrededor. En ese momento, agarró una manzana que tenía apoyada al lado de él y comenzó a comerla hasta que se dio cuenta de que no la había lavado y que probablemente nadie tampoco lo había hecho.

Teniendo en cuenta eso, miró hacia sus costados, volvió a chequear estar solo dentro de la habitación, tomó un vaso con agua que tenía apoyado en la repisa detrás de su cama y empezó a lavar la fruta por encima de la alfombra, los almohadones tirados y todo lo que había arrojado en el piso. "Si la tengo que lavar la voy a lavar así, es suficiente", dijo tras hacerlo.

Fue en ese mismo instante en que Gran Hermano lo llamó públicamente al confesionario y él, ni lento ni perezoso, se quejó porque sintió que lo estaban "interrumpiendo". "No puedo comer ni una manzana tranquilo", respondió al aire mientras se dirigía a hablar con la voz superior de la casa. Al llegar, a modo de chiste, quiso hacer una broma por la situación vivida: "¿No le parece raro ver a Manzana comer una manzana?", lanzó con una leve y pícara sonrisa.

Pero Gran Hermano no dudó y lo retó, siendo nunca antes vista una situación tal en la cual el dueño de la casa debe llamarle la atención a una persona mayor de edad por "sucio". "Lo que me parece raro es verte limpiar la manzana con un vaso de agua arriba de la alfombra. Estuve prestando atención a ese rincón de tu habitación al lado de tu mesa de luz y creo que un chiquero es más limpio. Si querés pedirle ayuda a uno de tus compañeros de tu habitación para que quede impecable, me parece adecuado. Quiero que en especial quede impecable el sector de tu cama", le manifestó.

Luego de eso, volvió a su habitación y disimuladamente le pidió a sus compañeros que lo ayuden sin mencionar que el principal culpable de la cuestión fue él. "Necesito una colaboración de todos los que puedan ayudarme a ordenar la pieza porque está hecha un desastre", avisó y al instante, se llevó de la pieza más de seis vasos sucios y usados en donde además de eso había ropa tirada por todos lados, perchas, almohadones y comida tirada en distintos sectores. ¿Gran Chiquero?