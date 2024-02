"¡Complot! Ya se van a enterar": Furia explotó dentro de GH y denunció un arreglo entre Zoe y Rosina

Las redes están que explotan contra Gran Hermano, sobre todo debido a la inclusión de Romina Uhrig y a causa de la última gala de nominación. La ex participante entró a la casa más famosa del país para "tranquilizar y ordenar" a los hermanitos tras varios días de conflictos, gritos y disputas hasta por los cigarrillos. Sin embargo, la ex política lo único que hizo fue marcar su postura contra el juego de Juliana "Furia" Scaglione y aconsejar a los jugadores que no dejaron la mejor imagen para el afuera.

La ex diputada fue la primera en emitir su voto (ingresó sabiendo que debía votar a pesar de que no es una concursante oficial en esta edición) y apuntó contra Virginia Demo, "Manzana", Federico Farías, Rosina y Agostina. "Voy a elegir con los que menos hablé. Los dos negativos para Virginia. A los chicos los noto entusiasmados, con ganas, y a ella la noto que si se va le da igual. El otro negativo para Manzana", dijo y advirtió que los "chicos estuvieron re bien" en los quehaceres del hogar.

Luego, votó a favor de otros dos participantes: "Los dos positivos se los voy a Rosina y uno a Agostina. Rosi me caía bien de afuera, me parece divina, tiene una luz. Y Agos de afuera no me gustaba y acá me llevé de diez. Creo que si hubiera estado en la casa creo que habría sido una de las chicas con las que habría estado". Pero las redes sociales estallaron cuando llegó el turno para votar de Zoe y Rosina, a quienes no dudaron en denunciar que habían hecho "complot" horas antes.

¿Qué pasó? Al momento de elegir, Zoe le dio sus dos votos a Agostina y el restante a Martín Ku; mientras que la uruguaya realizó una elección similar: dos para la policía y uno para Emmanuel. ¿Pero por qué hay olor a complot? Tras vencer a Virginia y Joel en la final de esta semana, Juliana ganó la prueba del líder y dispone de ciertos beneficios: tiene inmunidad durante la semana, puede salvar a un nominado y debe subir a placa a otro jugador.

Sabiendo esto, Zoe y Rosina, solas en una de las habitaciones, planearon la nominación y tuvieron un momento de análisis sobre una posible placa "sólo de hombres" antes de la gala de nominación. "Si quedan dos personas que Furia puede salvar, se va a tener que decidir con una", le dice Zoe a Rosina, quien le responde: "¿Para mí salvaba a Agos? Es la amiga, la que más vínculo tiene. No sé qué juego hará en la salvada, pero para mi la salva a ella. Aparte Agos también la salvó".

Fue entonces que Zoe rápidamente le aclaró: " Y ahí va a quedar una placa solo de hombres capaz". Además, sabiendo que la conversación podría ser considerada complot, le remarcó a su compañera: "Tengo miedo de decir lo que pienso y que sea un complot". "No digas nada, por favor", le respondió Rosina. "Es mejor que queden dos personas que Furia pueda salvar y que esté ahí, a que quede solo una, salga esa persona y ya está", sumó retrucó Zoe y añadió: "No sé cómo explicarlo. No voy a hablar".

Así quedó la placa

Pero su genio pudo más y le contó a la uruguaya que iba a nominar a "un hombre y una mujer", después de aclararle que iba a ir por dos participantes cercanos a Furia. Dicho y hecho, votó a Agostina y a "El Chino". A la espera que suene el teléfono rojo (algo que ya avisó Santiago del Moro que sucederá en breve), la placa quedó integrada de la siguiente manera: Virginia, Martín Joel y Agostina; lo que ayudó a Furia a leer el juego y liquidar a las "Superpoderosas": "¡Complot! Ya lo voy a decir y se van a enterar".