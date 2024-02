El hit de Furia: Le hicieron una canción y se hizo viral en las redes

Juliana "Furia" Scaglione es casi tan amada como odiada entre los internautas. Su participación en Gran Hermano genera polémica, empatiza con miles de personas e irrita a muchas otras. Esta vez, con el liderazgo, las redes sociales se volvieron locas y festejaron con memes, posteos y edits de ella en diferentes situaciones, pero curiosamente, un tributo en particular se hizo eco en las redes sociales.

Furia

Si bien es cierto que la extravagante participante de la casa tiene sus estrategias, gritos y desilusiones, sorprendió mostrando su talento oculto para cantar. Sus videos virales limpiando y cantando Lady Gaga dieron vueltas por todos lados y su voz cautivó a miles de personas... a tantas, que hasta le hicieron una canción.

"Es tiempo de jugar, de jugar, de ser libres. Estoy para ganar este juego. Me gusta verte bailar", dicen los primeros versos de la canción que se hizo viral en las redes con fotos y fragmentos de la "hermanita" bailando. "Despierta Furia, eres una fiera, el rey león perdió al verte gritar", asegura el estribillo que explota con redoblantes y platillos.

"Furia, eres libre, Furia ¡Grita, grita! Furia juega fuerte este juego no te dejes engañar. Despierta esa furia", exclama la canción que se hizo viral y que es la primera que se realiza en años de un participante del reality.

Entre los comentarios, "las furiosas" piden que lleven un parlante cerca de la casa más famosa del país para que Juliana escuche su tema y gane aún más terreno dentro del juego, el cual ya fue revelado en parte por Romina, la ex hermanita que entró a la casa para convivir con los chicos de esta edición.

Dentro de la casa, la deportista no oculta su enojo con la producción de Telefé y en las últimas horas hizo su descargo frente a las cámaras tras su enfrentamiento con Manzana. "Voy a no generar contenido por 48 horas así me desbloquean. Debo estar denegada por tirarle una hamburguesa a un gordito. Si me voy, me voy con la dignidad bien alta", lanzó, con su característica voz de indignación.

Furia tiene muchos fans fuera de la casa.

Por otro lado, sus compañeros señalan a Furia y la apartan del resto del grupo para remarcar que ella no es una pieza fundamental para el formato y que, de hecho, si se va, "empezaría el juego de verdad". Sin embargo, no contaron con que ella sea la líder de la semana y que obtenga todos los beneficios de nominación y salvación de sus contrincantes.

Sin embargo, los jugadores parece que leen bastante mal el afuera, ya que los gritos que se escuchan en el patio y las placas la dan a Scaglione como la gran ganadora del reality. Aunque todavía falta mucho, porque esto recién empieza.