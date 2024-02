¡Para qué te traje! Romina Uhrig ingresó a la casa, rompió el aislamiento, atacó a Furia y piden su expulsión

Van a ser casi dos meses de que comenzó Gran Hermano y desde el día uno que las expectativas fueron sumamente altas por todo lo que había dejado la temporada anterior: premios, picos de rating, participantes que pudieron continuar su carrera en los medios, romances, vínculos amorosos, hijos y todo tipo de anécdotas que le dieron un total éxito al reality. Sin embargo, en esta ocasión, la casa más famosa se llenó de "caracoles" que no pudieron estar a la altura de la circunstancia y de alguna u otra manera, a la producción parece costarle caro revertirlo.

Furia se cruzó con Manzana en Gran Hermano

La primera semana pareció ser una casa interesante y atractiva pero con el correr de los días los participantes decidieron implementar todos el mismo juego de pasar desapercibidos, no generar contenido y así poder encaminarse hacia la final sin que se hable mucho de ellos. Incluso, la única que genera clips, reproducciones y cosas atractivas es Juliana "Furia" Scaglione, quien ya se dio cuenta y hasta bromea ante las cámaras que "deberían aumentarle el sueldo" por "llevar adelante el programa".

Entonces, teniendo en cuenta esto, desde la producción y a través de Santiago Del Moro, se generó una charla con los "hermanitos" dándoles a entender que desde afuera se ve todo "aburrido" y que tienen que empezar a moverse y a jugar. De hecho, el conductor les consultó si realmente a ellos les divertiría verse por la televisión, haciendo hincapié de que están todo el día acostados sin hacer nada.

Como aquel llamado de atención no fue suficiente, la producción fue por más: Del Moro ingresó a la casa -la temporada anterior lo hizo únicamente en el final- para activar a los jugadores y además de eso, les llevó un sobre para cada uno con una palabra de algún familiar para que se "despierten" y "valoren" el lugar que tienen. Es decir, en un mes y medio de encierro, los participantes ya tuvieron visitas, mensajes y un reto extra.

Pero nada de todo eso les bastó y la casa siguió casi que igual, por lo que desde la producción buscaron una nueva estrategia para levantar el rating y levantar también a los participantes de la siesta eterna. ¿Cuál fue la nueva estrategia? Hacer que ingrese Romina Uhrig. Las explicaciones fueron pocas y casi que el público se quedó paralizado por no entender cuál era el motivo para que una ex participante que no fue finalista ni ganadora ingresara a la casa, dado que nunca antes se había hecho.

Romina Uhrig reingresó a la casa de Gran Hermano.

El motivo principal que dio Del Moro fue que Romina ingresaba a la casa para "poner orden" y sobre todas las cosas limpiar y cocinar. Raro como mínimo. Es que en la edición anterior, la ex diputada era la "mamá" de la casa y la que se ocupaba de que se mantenga todo limpio, ordenado principalmente en el living, cocina y comedor.

Pero el ingreso de Romina no fue el que se esperaba para todos aquellos que siguen el programa porque desde que ingresó que cometió dos grandes errores: en primer lugar, rompió el aislamiento contando cosas de afuera y en segundo lugar, atacó a Furia en varias ocasiones para poder desestabilizarla del juego. Incluso, antes de entrar, la ex hermanita había declarado que no le gustaba el juego ni la actitud de la participante pelada.

Las redes sociales fueron el primer lugar para explayarse pidiendo una sanción y la expulsión inmediata de Romina de la casa a pesar de que los participantes están enloquecidos con su llegada. Es que en pocas horas, contó que Daniela Celis y Thiago Medina fueron padres, que el romance de Marcos Ginocchio y Julieta Poggio fue real y algunos detalles más.

Romina Uhrig reingresó por 48 horas a la casa de Gran Hermano.

Sin embargo, lo que menos perdonaron desde afuera fue que la ex participante del Bailando por un Sueño les reveló a los "hermanitos" por qué se dio la salida de Hernán Ontivero y por qué la de Alan Simone, sabiendo que adentro de la casa eran los más queridos y afuera totalmente despreciados.

Más allá que desde que entró brindó un discurso de "amor y paz" y mencionó en varias ocasiones que tienen que tratarse con cariño como si fueran una familia señalando indirectamente a Furia para que se amigue a los demás, en la madrugada, mediante mates en el sillón, Romina comenzó a decirles que desde afuera "se ve todo" y que tienen que tener mucho cuidado con lo que dicen y lo que hacen para cuidarse a sí mismos.

En esa misma línea, dio detalles sobre la salida de Ontivero que fue una sorpresa para todos los participantes. "Ustedes la pasaban bien con el cordobés, se cagaban de risa y les parecía divertido pero a la gente de afuera le parecía re mal, 'qué feo', decían. Afuera se ve lo que sos, lo que cada uno es y la gente lo puede tomar para bien o para mal. A nosotros nos pasaba lo mismo con Alfa, a la gente le gustaba. Nosotros lo fumábamos adentro y nos caía mal, pero afuera causaba gracia", reveló.

A raíz de aquello, también comentó acerca de Alan que adentro de la casa era totalmente querido por todos y hasta el día de hoy, no le encuentran respuestas a su eliminación. "¿Ustedes creen que para la gente el haber estado con Sabrina, una chica con novio, a la gente le puede haber caído bien? Se ve todo, chicos. Yo no lo puedo estar diciendo, pero se ve todo lo que hace", expresó.

Después de todos aquellos comentarios, las redes sociales se llenaron pidiendo la expulsión inmediata de Romina porque estaría exponiendo cosas de más y "rompiendo el aislamiento", por lo que haría mucho más aburrido el juego. Viendo que la repercusión fue negativa y no la esperada por la producción, Del Moro rompió el silencio en su programa radial negando que la entrada de la ex hermanita haya modificado en algo el programa.

"Se rompe el aislamiento cuando hay algo que modifica la competencia. Es decir, que los chicos tengan un dato de alguien que se fue, de una chica que tuvo un hijo, o algo de otra temporada, no cambia la competencia de ellos. Vos rompes el aislamiento cuando le das alguna información que puede influir directamente en el juego", comenzó a explicar.

Seguido a eso, puso el ejemplo del reto de Gran Hermano a Virginia por estar deschavando de a poco información del afuera. "Cuando había una participante que todavía estaba en el juego, que era Sabrina, ella quería saber por qué habían sacado a Alan y empezó a preguntarle a Virginia qué había pasado de manera muy astuta. Eso cambia el juego en cierto punto porque hay alguien que puede hacer una lectura y hay un comprometido, pero en definitiva le está diciendo sobre un participante que ya no está en competencia, por eso no es tan grave".

Santiago del Moro conductor de Gran Hermano.

Y sumó: Lo que es grave cuando te cambia el funcionamiento de la casa, como que le diga quién es fuerte o quién nominó a quién. Todo lo que no tenga que ver con el juego no hace la diferencia porque no rompe el aislamiento y no modifica en nada".

Por último, aclaró: "Antes de que entre Romina le dije que puede hablar de toda su experiencia en la temporada y que hable como ex jugadora, nadie mejor que ella conoce la casa. Lo que no puede hacer es transferir en el juego de ellos porque si no es cualquier cosa. El aislamiento se rompe cuando se transfiere en el juego de ellos".

Sin dudas que el ingreso de Romina generó mucha polémica en el afuera pero también lo fue adentro. ¿Por qué? La ex diputada ya había mencionado que no le gustaba Furia como participante, por lo que indirectamente ingresó para atacarla y lograr desestabilizarla delante de sus compañeros tal cual lo están intentado hacer sus compañeros sin recibir resultados positivos.

Desde que entró, brindó una bandera de amor, de tranquilidad y aseguró que tienen que tratarse de la mejor manera posible dejando las diferencias atrás. Pero como si eso fuera poco, cuando se encontraban todos charlando en la cocina, intentó sacarle los trapitos al sol delante de todos dejando totalmente expuesta su manera de ser.

Romina Uhrig ingresó a la casa de Gran Hermano por 48 horas.

"No te conozco mucho y lo que estoy viendo ahora es que creo que te cubrís, te pones una coraza de mala, de furia y sos buena. No sé qué te habrá pasado en tu vida, no importa, pero tiene que ver mucho, cuando uno quiere mostrar algo, ya sea esa dureza, esa firmeza, ese enojo, es porque algo pasa, uno no es como es porque sí...", le comentó.

En ese mismo momento, Furia se acomodó y comenzó a dar explicaciones de realmente cómo es ella para quien todavía no la conoce. "No va por ahí... Yo soy re piola pero si vos me venís atacar, yo me defiendo. El tema es que mi defensa es tan violenta o como se ve, que se asustan. Entonces, no me jodan. Si yo te mostré que soy una buena compañera ¿Por qué tenes ganas de pincharme? Porque querés cámara, amigo", lo cual la ex participante le retrucó: "No pasa por querer cámara, es porque algunos están jugando".

No obstante, Furia continuó: "Le manda un mensaje la familia diciendo que se despierte y viene contra mí. Loco, anda a romperle las bolas a otro, yo estoy tranquila, déjate de joder. Después se ponen a llorar, se ponen a temblar, van al confesionario y dicen que yo le estoy por pegar, te hacen toda una cama. Acá no es joda. Si vos me venís atacar, me voy a defender. Yo tengo mis por qué. Yo no grito porque tengo ganas, vienen a buscarme, literal".

Y agregó: "Se ve que soy una jugadora bastante fuerte en su cerebro y deben pensar que no me sacan más. Y bueno, te va a costar un poco... Capaz la semana que viene me voy y yo esta la voy a disfrutar y si te gusta que disfrute o te re contra molesta, voy a ver tu cara de envidia porque voy a disfrutar igual. Me tengo que poner en esa. Y quizás vos me decís que me va a poner mal estar así, pero lo voy a tener que hacer hasta que me tenga que ir".

"Suavecito como colita de bebé", dijo de manera sarcástica Romina una vez que Furia terminó con su monólogo y le replicó: "Yo tengo mis momentos que agarro mi cabra y duermo con mi cabra, tengo mis cosas. Soy un varieté de imágenes. Hay ciertas cosas que no me banco y la falta de respeto es una de ellas. Y yo reacciono desde esa manera, no te voy a decir '¿por qué me hiciste eso delante de todos?' no. Voy, te encaro y te canto las 40. ¿Te gustó hacerte el mafioso? Listo, fumátela. Después no te hagas el buenito, para mí estás bloqueado como en el celular".

Todos se quedaron en silencio y la cara de Romina no mostró más que darse cuenta que se intentó medir con una participante que entiende el juego. Por eso mismo, dejó pasar la situación, aunque al rato después cuando se empezaron a dispersar por la casa, aprovechó y le gritó delante de todos sin ningún motivo ni razón, "vos te aíslas sola". Furia decidió dejarla pasar, pero a decir verdad, tendrán que convivir 24 horas más y es toda una incógnita saber si Romina se aguantará no sólo mantener el silencio, sino dejar de buscarle la pelea constante a la participante pelada.