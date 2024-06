De "Gran Armado" a "Murió GH": la reacción en las redes luego de que "Furia" eliminara a Virginia

Las últimas semanas de la edición de Gran Hermano más larga de la Argentina, que finaliza a principios de julio de 2024, no podrán esquivarle a las teorías conspirativas que se activaron tras la salida de Virginia Demo, en un mano a mano en la placa de nominación con Juliana "Furia" Scaglione. Las protestas porque la pelada se quedó en su peor momento impusieron el hashtag "Gran Armado", mientras que los lamentos por la partida de la platense impusieron el ya habitual "Murió GH".

La placa estaba compuesta por cinco hermanitos, aunque el versus entre las dos mujeres que hasta el domingo quedaban en la casa más famosa del país, logró llevarse toda la tensión y la participación del público, en cuanto a votos telefónicos. Así fue que el primero en salir de esa instancia fue el uruguayo Bautista Mascia, a quien sólo el 0,2 por ciento de los votos lo afectaron. Detrás de él estuvo Emmanuel Vich, con el 1,5 y luego Nicolás Grosman con el 3,4.

El abrazo entre Juliana "Furia" Scaglione y Virginia Demo, antes de que la standupera de La Plata salga de la casa más famosa del país.

Lo cierto es que lo más atractivo de la gala de nominación que, según Santiago del Moro, tuvo una participación de "más de 7 millones de votos", fue el duelo entre ellas. En la placa final, Virginia obtuvo el 58,3 por ciento de los votos negativos, mientras que el 41,7 restante fue para Scaglione.

Luego de este resultado, la rebelión del público presente en el estudio de Martínez desde donde transmite Telefe se descontroló por completo. El conductor tuvo que romper la conexión con la casa ni bien se enteró que salía Demo por los gritos ensordecedores que coparon el lugar con frases como "gran armado" y "pelada acomodada".

"¡Por favor, silencio! ¡Silencio, silencio! Un minuto, sácame del aire", pidió Del Moro. "Chicos, una cosa, si yo estoy adentro de la casa no se puede gritar. Ni por uno, ni por otro. ¿Estamos?", solicitó al público. "Si te gusta bien, si no te gusta, estas son las reglas. No importa de qué lado fue", agregó, con la excusa que para la casa "es mucha información y tienen un cortocircuito en la cabeza".

Juliana "Furia" Scaglione sigue en camino por el gran premio.

Si en el mismo vivo, sonó "gran armado", en las redes este fenómeno se multiplicó. "O sea, Florencia (Regidor) casi saca a Furia por dos puntos, ¿y ahora Virginia no puede sacar a la pelada en su peor momento de imagen? Gran armado", escribieron en un posteo en X (ex Twitter). La pregunta no es nada inocente y expone que los números, como mínimo, dejan espacio a dudar.

Por el lado del otro hashtag instalado, se puede utilizar una historia que subió Federico "Manzana" Farías, quien fuera uno de los aliados más fieles de la mujer de La Plata. "En momentos así sólo se puede decir no tiene sentido qué ha pasao y seguir adelante. Murió GH", escribió sobre una fotografía de él antes de entrar al reality y parafraseando la canción que lo hizo famoso.

La crítica historia de Federico "Manzana" Farías tras la salida del reality de su amiga Virginia Demo.

Si bien Virginia se fue triste y acongojada, las frases que soltó al irse fueron de apoyo a Furia. "Ganá, Juli", "vamos las minas, Juli", fueron algunas de las palabras de aliento hacia la doble de acción, por parte de la recién eliminada. En otro posteo en las redes sociales, responsabilizaron a Delfina, hija de la standupera, quien durante su paso por la casa le metió fichas a la mamá para que se enfrente a la jugadora más popular de la edición.

"Sacaste a tu vieja, forra. Antes de tu ingreso, Virginia había dicho que no iba a ir por Furia nunca más y que quería llegar a la final con ella. Hasta que entraste vos y le lavaste el cerebro, y encima nos provocaste a nosotros los furiosos. Ahí te la mandamos. Besis", denunció una cuenta que cerró el posteo con el hashtag "Gran Furia".

Lo cierto es que, por primera vez en la historia del reality en la Argentina, de los últimos seis participantes, sólo hay una mujer. Aunque esta es la más fuerte de todas las mujeres de los últimos años.