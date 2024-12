Delfina De Lellis, polémica dentro y fuera de Gran Hermano: Ubfal la ubicó y la acusó de ser "¡re tonta!"

La casa de Gran Hermano vivió su primera gala de eliminación el lunes por la noche, y los fanáticos del reality decidieron que Delfina De Lellis fuera la primera participante en abandonar la casa más famosa del país. Lo que ocurrió después, sin embargo, se convirtió en el verdadero centro de atención: la joven de 18 años decidió no presentarse al estudio del programa para saludar a Santiago del Moro y al público, alegando estar "superada por la situación".

La decisión fue explicada por el conductor en vivo. "Tuvo una especie... dice que no está en situación para poder hablar, es lo que me está pasando la producción. Siente que está muy angustiada y prefiere no hablar", relató Del Moro mientras las cámaras mostraban a Delfina sentada dentro de un auto. Aunque se esperaba que la joven diera declaraciones en las horas posteriores, la incertidumbre sobre su actitud alimentó un debate tanto en los medios como en las redes sociales.

Un día después de su eliminación, Delfina participó en El Debate, donde enfrentó críticas por parte de los panelistas y por su comportamiento dentro de la casa. La periodista Laura Ubfal fue especialmente dura dura con ella a raíz de sus comentarios transfóbicos dentro de la casa. "Ver a una chica como vos, que entraste diciendo a la modelo, no somos tontas. Mostraste que sos re tonta, porque no conoces gran hermano. Porque te quemaste sola con dichos transfóbicos, haciendo bullying, queriendo ser una villana para la que no te da la altura. Entonces, ¿Por qué hiciste eso? ¿No conocías el juego?", lanzó la panelista contra la flamante ex hermanita.

Delfina intentó defenderse, explicando que la presión del formato del programa había influido en su comportamiento: "Sí lo conocía. También hay un montón de cosas que, no voy a decir que no dije, pero que sinceramente no me acuerdo. Las cámaras te graban 24 horas y a veces te olvidás. Además, reconoció sus errores y decidió, a su manera, pedir disculpas: "Quiero pedir perdón de todo corazón si ofendí a alguien con algo de lo que dije. Pero yo no soy así y ahora lo voy a demostrar". Del Moro también intervino y reflexionó sobre el impacto de las palabras de Delfina: "Tuviste dichos que cayeron muy mal afuera", le aclaró.

Y sumó: "Dichos con respecto a la homofobia y la transfobia. Me extraña de la gente tan joven, porque siempre hablamos de que las nuevas generaciones educan a las más grandes, derribando barreras y prejuicios. Después de todo lo que se ha hablado en estos últimos 10 años, estos últimos 10 años fueron muy importantes. De muchas cosas que yo pensé que ya estaban aprendidas y me doy cuenta con esta casa que no".

Lo cierto es que las palabras de Delfina generaron reacciones encontradas. Mientras algunos panelistas, como Marina Calabró, destacaron la necesidad de un aprendizaje genuino a partir de esto, otros, como Gastón Trezeguet, señalaron la falta de estrategia de la joven: "A mí me pasa y yo quiero resaltar esto porque no voy a justificar las cosas que dijiste porque son imposibles y menos con tu edad, porque yo tampoco las decía ni me salían a esa edad, por lo menos la transfobia".

El ex Gran Hermano resaltó que le parece "asombroso" la falta de estrategia mostrada por la modelo: "Lo que sí te quería decir es que me parece asombroso, más allá de un comentario en particular, que no sepas el juego. Yo me voy a erradicar en el juego y que no sabes que esas cosas van a quedar mal. Vas teniendo dos ediciones en las cuales los valores era como lo único que se rescataba y que se sabía que no podías ir contra eso. Digo, en esta edición no pensaste que es poco inteligente decir estas cosas".

Delfina, acusada de ser transfóbica

Por otro lado, Delfina también enfrentó acusaciones por actitudes cuestionables hacia sus compañeros, como supuestamente escupir el vaso de otra participante, algo que negó categóricamente. Además, apuntó contra Petrona Jerez, asegurando que "se victimiza". "A mí el calificativo de tonta una chica de 18 años que hizo lo que pudo también me llamó la atención viniendo de alguien tan joven. Y me llama la atención hoy que decís capaz no tuve filtro. Y no se trata de tener filtro. Se trata de que hizo eso que dijiste no puede estar acá. Se trata de que no esté en tu esencia, Y me parece que cuando uno pide disculpas también lo tiene que hacer de manera incondicional. Te pido disculpas o les pido disculpas no es si molesté, si ofendí. Todos nos equivocamos y nadie está exento", le terminó aclarando Calabró.