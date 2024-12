Escupidas, bullying y transfobia: GH rumbo a su primera eliminación y todos los caminos llevan a Delfina

La primera gala de nominación de la actual temporada de Gran Hermano logró generar la suficiente expectativa a 24 horas de que se concrete la salida de una o un hermanito de la casa más famosa del país, como para que las redes sociales demuestren a sus favoritos y favoritas a ser eliminados. En ese sentido, Delfina de Lellis es la más mencionada de forma negativa y quien parece que será quien pague los platos rotos este lunes.

En el medio, tuvo actitudes reprobables de forma masiva y un comportamiento que la dejó en la cornisa. Y si bien el resto de los participantes puede ver lo que hace a medias, del otro lado de las cámaras las acciones de la joven la debilitaron por completo. Un ejemplo de esto es la escupida que lanzó en en vaso de Candela Ramos, la oriunda de Villa Luzuriaga. "Antes de la pelea, había un vaso de agua en la mesa y Lourdes (Ciccarone) me dijo: 'Escupí, escupí'. Y lo hicimos, a lo que me comenta: 'Es el de Cande'", relató.

Por esto intervino Jenifer Lauría, la ex pareja de Ricardo Centurión, quien aseguró que se estaban "zarpando". "Fue antes de la pelea igual, pero no tomen de ese vaso", recapacitó la modelo. De Lellis entonces se fue del lugar mientras la platense Martina Pereyra las tildaba de "malas". Algo que reconoció la nominada: "Pero es más divertido", aseguró. La reacción del público en las redes sociales es evidente. Ni siquiera hay que haber visto otras veces el programa como para entender el poco respaldo que tienen este tipo de acciones a lo bullying en Gran Hermano. Ni siquiera Juliana "Furia" Scaglione rompió ciertos códigos en su vorágine descontrolada en la que vivía.

Delfina enfureció con la decisión de su compañero

Como si esto no fuera suficiente, De Lellis también se expuso como una persona transfóbica tras las declaraciones que vertió Chiara Mancuso acerca de Luciana Martínez. "Esa chica no se saca más esa pollera, debe tener un olor a culo", afirmó sobre ella la nominada. "Porque le tapa el tobul", lanzó la hija del ex futbolista de la Selección Nacional. "Pero es verdad, es por eso, ¿o no? Por eso me da lastima", continuó, sin generar repudio alguna de Delfina.

Estas acciones, sumadas a las que ya la graficaron al comienzo de la semana y que la dejaron en la placa, son las que más suman de cara a su eventual salida, en la que compite con Carlos Tocco, Claudio di Lorenzo y Ulises Apóstolo. A su vez, la percepción de dentro de la casa también coincide con que será ella quien tenga que abandonar el juego.

En una charla entre Luciana y Santiago Algorta, la chica trans realizó una caracterización de de Lellis a partir de un evento puntual. "No puedo decir que es una piba mala. Pero tiene acciones muy de chicas de su edad. Ayer se nos rió a mí y a Cande, ella y su grupito, porque nos estábamos desmaquillando. A mí no me importa, pero ella lloró. Porque sufrió bullying de chiquita", explicó.