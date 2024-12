Sandra ubicó a Petrona dentro de la casa de GH y la dejó helada: "Te querés agarrar de mis tetas para..."

La primera placa de nominación de la actual temporada de Gran Hermano dejó en claro que los 24 participantes del reality no se andan con chiquitas y están preparados para todo tipo de enfrentamientos para ganar el certamen. En esta dinámica es que la pelea entre Sandra Priore y Petrona Jerez, quienes habían estado muy apegadas durante los primeros días, no desentonó con el resto de los integrantes de la casa más famosa del país. Ahora la platense y la tucumana están peleadas y en la casa sufren quienes disfrutan de la tarea de cocina que ellas ejercen.

"Vos te querés agarrar de mis tetas para llamar la atención y no es así. Entonces vos en tu sector y en tu metro cuadrado y yo en el mío. Es así, Petrona. Desde hoy es así. Yo fui y me abrí con vos, te abracé, hablamos, listo. Boludeces no", aseguró Sandra en un ataque de enojo contra la otra mujer y rodeada de muchas y muchos de sus compañeros de reality. "Yo no quiero ni pido. Después de lo de hoy manejate", agregó.

La discusión había comenzado días atrás, al punto de que cuando Santiago del Moro ingresó por la pantalla durante la gala de eliminación del lunes, Priore reconoció que ya no había amistad con la tucumana. Ambas, habían quedado enfrentadas a partir del uso de la cocina -su lugar de expertise-, aunque también hubo otros elementos que dinamizaron el desgaste. Al menos así se lo contó la platense a Chiara Mancuso, mientras disfrutaban de una máscara de cremas.

"Cuando Petrona dijo: 'No, cara de puto', a Ulises (Apóstolo) se le transformó la cara. 'Yo cuando te conocí creí que eras puto', le dijo a Ezequiel (Ois). 'No, Petrona. No es por ahí'", fue el primer reproche que le hizo al respecto su entonces amiga. "Se sumó que a mí me dijo 'tronchatoro'. Como que ella siempre buscando el defecto del otro para reírse", explicó después.

En ese sentido, contó otra anécdota para graficar a la sonámbula tucumana. "Estábamos con Andrea con las pastas floras para ustedes y dijo: 'Yo no voy a cocinar, se van a poner así de comer'", marcó con un gesto de gordura o de crecimiento estomacal. Las sucesivas muestras de actitudes discriminatorias son la gota que rebalsó el vaso de Sandra.

"Ulises me dijo: 'Pensá que es una mujer a la que faltan cuestiones de bases'. Le digo: '¿hasta qué punto?'. Porque si vos lo considerás y tenés en cuenta eso, genial. ¿Pero todo el tiempo? Te disfrazaste de mí, me dijiste 'tronchatoro'. Ya está. Ya no me causa", protestó más adelante Priore. "Se lo dije a Gran Hermano: donde pasa el límite con el tema de si sos puto, loca, trola o tragaleche, yo te cierro la ventana. Te la bajo", afirmó.