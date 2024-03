El quiebre de Furia después del golpe bajo de Licha: "No metas a los papás en el medio"

La fragilidad de Juliana "Furia" Scaglione quedó expuesta en un diálogo que mantuvo con Rosina Luna Beltrán en el patio de la casa más famosa del país. Allí habló sobre lo que sintió luego de haber logrado eliminar a dos de sus rivales: Lisandro "Licha" Navarro y Agostina Spinelli, quien renunció tras la salida de su amigo en la placa. En la charla, confesó que el jugador la intentó disminuir por la educación y crianza que recibió, algo que la dejó en completa tristeza.

"Quiso meter la educación que dan los padres, y que por eso uno es como es. Ahí le paré el carro y le dije: 'no metas a los papás en el medio, porque los tuyos están vivos y los míos no. A mí me educaron bien igual que seguramente los tuyos a vos'", reveló Furia sobre la conversación que hubo en la cena de nominados, la cual derivó en un total escándalo.

"¿Cuándo le dijiste eso?", le preguntó su amiga. "En la mesa. Porque él empezó: 'mis papás me educaron re bien'. Y yo tipo: 'pará, ¿que mis viejos me educaron mal?'. Sabés las veces que mis viejos me dijeron: 'che, no te tatués', 'che, no te pelés'. Yo soy la que digo: 'lo quiero hacer porque me siento cómoda con mi cuerpo'. No es porque es una guerra con mi viejo", afirmó, con los ojos llenos de lágrimas por lo que le despertaron las acusaciones agazapadas de Navarro.

En la charla también la uruguaya le dijo que a Furia que la veía en el último tramo del programa. "Vos ya tenés el ticket comprado para la final, si querés que te sea sincera", opinó. "Ojalá Dios te escuche, boluda. Lo necesito. Me gustaría una puta vez en mi vida vivir bien. Ahora estoy viviendo bien, solamente que no tengo mis afectos. Acá estoy viviendo en una mansión. Mal. Es increíble vivir acá", reconoció.

En la conversación, Furia también se metió en lo que sintió tras la pelea con los dos eliminados. "El otro día que me fui de la fiesta me senté ahí y empecé como a a hacer catarsis y hablar sola. Me fui de la fiesta porque no tenía ganas de verla a Agostina y flashar un momento cool cuando no", reveló. "Me puse a llorar porque esto por momentos es muy hermoso y a veces es muy triste. Y exploté", añadió.

"No siento culpa de que se fue Licha, pero tengo un sentimiento re choto. Porque soy muy empática... sí, puede ser que sienta un poco de culpa. Porque siento que detecté a un narcisista, pero después te agarra la culpa porque viene toda la parte post de quien sufre eso. Siento que lo perdoné un montón de veces, al igual que a Isabel (De Negri). Me pasa lo mismo: son personalidades muy parecidas, que ocultan su verdadera personalidad", reflexionó Scaglione sobre sus rivales.

Juliana "Furia" Scaglione encaró a Lisandro "Licha" Navarro y le cantó las cuarenta.

"Me siento culpable por haber roto un sueño, por ejemplo. Capaz que él quería ganar este juego. Pero para que yo lo gane lo tengo que sacar a él. Yo a Licha lo veía en la final. Después dije: 'no, la final es de mujeres'. Porque vi sus actitudes, cosas que no me gustaban. Intenté muchas veces caerle bien, pero es imposible porque siempre me sacaba el cuero por atrás. Entonces, todo fue llenando el vaso", concluyó al respecto.

Esta faceta de Furia no era desconocida. Es la que alimenta al personaje que crece todos los días en popularidad y apoyo entre los seguidores de Gran Hermano.