Moto, trampa y confesión: el escándalo que hizo tambalear la casa de Gran Hermano y benefició a Cata

Lo que comenzó como una noche de festejo en la casa más famosa del país terminó convirtiéndose en un verdadero escándalo que dejó a medio fandom con la mandíbula en el piso. El lunes, la gala de Gran Hermano 2025 prometía emoción, premios y estrategia. Pero lo que nadie esperaba era que la moto, ese codiciado objeto de deseo, pasara de símbolo de victoria a estandarte del fraude. Y sí, todo por culpa de una mirada de reojo... y un soplido demasiado oportuno.

Gabriela Gianatassio, la brasileña que hasta hace unas horas se pavoneaba como la flamante ganadora del desafío por la moto y del liderazgo semanal, pasó del podio al paredón en tiempo récord. La razón: hizo trampa. Y lo admitió. En televisión nacional. Con cámara directa al rostro. Todo comenzó con una sospecha: Tato Algorta, el uruguayo más despierto de la edición, notó algo raro en la final de la trivia. Según él, Gabriela miraba demasiado a Ulises Apóstolo antes de responder. Una ceja levantada, una mirada fugaz, una pausa sospechosa... El típico lenguaje del "haceme la segunda".

Al principio, "el Big" le restó importancia. Gabriela había ganado "en buena ley", dijeron. Pero los fanáticos, esos detectives implacables de redes sociales, no tardaron en hacer justicia con memes, clips y acusaciones virales. La producción no tuvo más remedio que revisar las cámaras. Y lo que vieron fue más elocuente que cualquier testimonio: sí, hubo miradas. Sí, hubo señales. Sí, Ulises la ayudó. Fue entonces cuando Gabriela, acorralada en el confesionario, lo admitió: "Voy a ser sincera. Ulises me ayudó en algunas". Listo. Chau moto, chau liderazgo, chau fulminante contra Luz Tito. El castillo de cartas se vino abajo en segundos.

Así lo anunciaba Santiago del Moro

Y no solo para ella: Ulises también fue sancionado y ambos quedaron automáticamente nominados. El que ríe último... Como si eso fuera poco, la fulminante que Gabriela había lanzado con orgullo se anuló, y la producción decidió repetir la competencia. Porque en Gran Hermano no se negocia el reglamento (ni la épica televisiva). El martes por la noche, el desafío renació entre nervios y expectativas, con nuevos finalistas: Tato, Lucía, Selva, Juan Pablo y Catalina. Esta vez no hubo trampa, ni miradas cómplices, ni gestos sospechosos. Solo una llave, la número 13, y una pediatra decidida: Cata se quedó con la moto y con el liderazgo.

¿Y a quién fulminó la nueva líder? A Luz Tito, claro. "No me cabe en la casa y su cero empatía", lanzó sin anestesia. La misma fulminante que Gabriela había intentado y que ahora volvió a caer, como una especie de karma televisivo. Así, Luz, Gabriela y Ulises quedaron en placa, en una semana donde la tensión es más espesa que nunca. El público decidirá, pero una cosa ya es segura: en esta edición de Gran Hermano, ni la moto se salva del drama. Mientras tanto, las redes arden, los fandoms eligen bando, y el Big observa en silencio. En la casa, la línea entre estrategia y traición es cada vez más delgada. Y la próxima jugada, quién sabe, puede ser la que cambie todo otra vez.