Emanuel y Brian Sarmiento fumaron la pipa de la paz y se prometieron una alianza si pasan la placa: "En la final nos separamos"

Gran Hermano: Generación Dorada ya captó la atención de la audiencia y en las redes sociales vuelan los reels sobre la actual edición del reality show más popular de la Argentina. Tras que se conociera la primera placa de nominaciones de la actual temporada, Emanuel Di Gioia y Brian Sarmiento pulieron sus diferencias, se prometieron la paz y aseguraron que si sobreviven al domingo, jugarán juntos hasta la final.

Para ambos hermanitos fue una sorpresa haber quedado en placa, pero al futbolista lo irritó y sorprendió más que al experimentado habitante de la casa más famosa del país. "Mañana van a bajar a dos. Espero que yo no sea uno de esos. ¿Sabés por qué? Porque voy a ir a placa y los que me votaron por ahí no se dieron cuenta de que yo soy del pueblo. Yo nací en una villa y toda mi vida la hice a través del cariño de la gente", aseguró Sarmiento.

Brian Sarmiento en GH.

El ex Newell's Old Boys quedó más impactado y lo demostró en sucesivos diálogos que mantuvo con otros integrantes del programa. "Los que me votaron a mí están acá dentro. Y yo interactué con todos, me cagué de la risa, hablé, me expresé, fui todo piola y me votaron", expresó con preocupación y desencanto.

Al mismo tiempo reconoció que quienes lo votaron lo hicieron con la intención de que se vaya de la casa y no por considerar que no iba a afectarlo. En ese sentido, Sarmiento apuntó a Yisela "Yipio" Pintos, la standupera uruguaya con quien tuvo un entredicho tras una conversación. "Estábamos hablando y le digo: '¿por qué hacés chiste de tu cuerpo? Puede ser que sea un escudo porque para mí siempre estar sonriendo era un escudo a lo que estaba escondiendo yo'. Le salté por ese lado y medio que se lo tomó a mal y se puso media mal", recordó.

A su vez, Sarmiento explicó que "con los demás fue todo interacción y buena onda". "Me buscaban para charlar y todo eso. Entonces no me dan los números. Como no me dan, hay gente que me está falseando y a esa gente me la voy a comer. Me los morfo vivos", prometió en relación a "los falsos".

"Es un partido perdido y cuando yo pierdo un partido me enojo. Este partido lo perdí. Entonces estoy enojado, a mí no me da igual ganar o perder. Por eso cuando me empezó a dar igual me retiré", confesó en la tranquilidad del patio de la casa. "Yo jugué 20 años al fútbol. ¿El país de qué vive? Del fútbol. No podés ser tan pelotudo", añadió.

Eduardo Carrera y Emanuel Di Gioia, enfrentados en la imagen, pero juntos en Gran Hermano: Generación Dorada.

Fue en ese contexto que tuvo la charla con Di Gioia, en la cual ambos reconocieron que se habían votado entre sí. La motivación para hacerlo fue que a Sarmiento no le gustó cómo trató el ex GH de San Martín a Tomás Riguera. "Te paraste y le dijiste 'cerrá el orto'", soltó. "Yo me lo tomé a mal. Fui y te voté", añadió.

"Yo te voté también. Yo sentí lo mismo de vos", reconoció Emanuel, quien fue apuntalado por su compañero Eduardo Carrera, quien también remarcó que siempre bromeaba y "de golpe" les dejó de hablar. "Vos me tendrías que haber dicho", le recriminó Di Gioia. "Yo te tendría que haber dicho", aceptó Sarmiento.

Emanuel Di Gioia y Andrea del Boca fueron los primeros en ingresar a Gran Hermano: Generación Dorada.

"Con Tommy tengo una relación re copada. Si Tommy te dice que me porté mal te lo acepto. Tommy duerme enfrente de mi cama. ¿Sabés la relación que tengo con él? Nadie me dice pelado a mí. El único que me dice pelado y yo lo dejo es él", reveló Emanuel respecto al conflicto que incomodó a Sarmiento. "Yo al otro día te voy a saludar y pasaste al lado mío", contó después. "Nada que ver. No soy de no saludar", negó el futbolista.

"Más allá de eso. Vos me votaste a mí, yo te voté a vos por esa confusión. El problema es que nos votaron cinco personas más que tenemos convivencia. Y vos no te peleaste con cinco ni yo", continuó Emanuel. "Estuvimos mal porque nos hubiésemos hecho fuertes para estar unidos contra otro", sumó Sarmiento antes de que se den un abrazo que recompuso su relación.

Emanuel Di Gioia ya estuvo en Gran Hermano 2011.

"Si zafamos vamos a estar juntos", se prometieron. "Pensalo con quién vas a jugar. Si con los youtubers o con el barrio". le soltó Emanuel. "Pero hay que tenerlos", antepuso Sarmiento con una clara intención estratégica de juego. "Vos tenés tu banda y yo tengo la mía. En la final nos separamos. ¿Te va?", cerró Di Gioia antes de que ambos se fundan un nuevo abrazo como demostración de la consolidación de su alianza.