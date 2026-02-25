Filtran las fotos de Pedro Pascal y Rafael Olarra juntos: manito en la cola y besito en el hombro

¡La noticia que todo el mundo esperaba! Pedro Pascal, el amado actor chileno está en boca de todos pero esta vez no por un nuevo proyecto de cine, sino por su supuesta relación con el director de arte argentino Rafael Olarra. Si bien todavía ninguno de los dos blanqueó, podría ser una de las parejas más inesperadas y encantadoras del año.

Los rumores son cada vez más fuertes pero sobre todo desde principios de febrero, cuando ambos fueron fotografiados disfrutando juntos de una función de Cumbres Borrascosas en Nueva York, nada menos que durante el fin de semana de San Valentín. Desde entonces, las especulaciones no dejan de crecer, y ahora, nuevas imágenes filtradas los muestran paseando por las soleadas calles de Beverly Hills, ¡y qué fotitos!

Pedro Pascal y Rafael Olarra juntos

El pasado lunes 23, Pascal y Olarra fueron vistos caminando relajadamente mientras compartían gestos de afecto que difícilmente podrían pasar desapercibidos. En un momento que hizo suspirar a más de uno, el actor chileno apoyó su cabeza en los hombros del argentino y le dio un tierno beso en el hombro.

El medio de comunicación TMZ asegura que la "pareja" no podía mantener sus manos alejadas durante el paseo: abrazos, risas y miradas cómplices fueron los protagonistas de este recorrido por Los Ángeles. Incluso, Pedro dejó ver su lado más cariñoso al rodear la cintura de Olarra con sus brazos y posar su barbilla sobre sus hombros casi como en una peli romántica.

Pedro Pascal y Rafael Olarra juntos

Cabe recordar que Olarra tuvo una relación previa con el actor Luke Evans, que terminó con la peor de las ondas en 2021. Desde entonces, mantuvo un perfil más reservado en cuanto a su vida amorosa. Por su parte, Pascal siempre fue discreto respecto a su vida privada, lo que hace que estas apariciones públicas sean aún más emocionantes.

Lo cierto es que ni Pedro Pascal ni Rafael Olarra confirmaron ni desmintieron los rumores sobre su relación y, cuando la prensa se acercó, ambos prefirieron guardar silencio dejando a los fanáticos aún más intrigados y expectantes. Sin embargo, su lenguaje corporal parece contar una historia que muchos ya están dispuestos a creer.