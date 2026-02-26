Zoe Bogach contra su ex: reveló violencia, machismo y secretos nunca contados en Gran Hermano

Desde el inicio de Gran Hermano Generación Dorada, Manuel Ibero no dejó de mencionar a su ex pareja, Zoe Bogach, también ex participante del programa. Sin embargo, ella decidió romper el silencio y eligió los estudios de Olga para responderle públicamente.

En un mano a mano con Nati Jota, la joven explicó por qué le envió una carta documento para que deje de nombrarla dentro del programa. Acompañada por su familia en esa determinación, aseguró que lo hizo "para no recaer".

Zoe Bogach confesó que entraría a Gran hermano Generación Dorada

Durante la charla, la influencer relató el difícil momento que atravesó tras descubrir la infidelidad: " Estuve una semana entera sin comer, con ataques de pánico, yendo al psiquiatra . Casi me internan porque no podía levantarme de la cama. Es un dolor que todavía estoy sanando".

También sostuvo que hoy se siente "muy fuerte" y que aceptaría volver al reality si la convocan. Según explicó, su intención sería "sacarle la careta" al actual concursante, ya que posee información que podría afectar su imagen dentro del juego: "Él es machista y tengo muchas cosas para contar", soltó, y remarcó que preferiría decirlas antes de que intenten silenciarla con otra medida legal.

Ante la consulta de la conductora: "¿Cosas como qué?", Bogach avanzó con acusaciones más delicadas. Primero dejó en claro que sigue de cerca cada movimiento de su ex en la casa más famosa del país: "No puedo creer el clip en el que lloraba diciendo que aceptaba a su hermano porque es gay. Lo cagó a piñas por eso ", expresó, en línea con lo que en su momento había señalado su madre y que él negó frente a sus compañeros.

Si bien dio a entender que existieron conflictos vinculados a la orientación sexual del joven, aclaró que los episodios de violencia física y verbal no se limitaron a ese tema: "Tenían discusiones de terminar a las piñas, le abrió una ceja", detalló sobre la relación entre los hermanos.

La creadora de contenido insistió en que no piensa quedar como mentirosa y aseguró contar con pruebas: "Tengo chats con él y con su hermano, llamándome y pidiéndome ayuda", afirmó, aludiendo a conversaciones privadas que respaldarían su versión.

Cabe recordar que, durante el casting, Ibero se definió como "egocéntrico, soberbio, manipulador y de carácter fuerte". Ya dentro del encierro, volvió a reconocerse como manipulador e incluso responsabilizó a su ex pareja por "dejarse manipular".

Las reiteradas menciones de Manuel Ibero terminaron por impulsar la reacción de Zoe Bogach, quien asegura no estar dispuesta a guardar silencio ni a revivir el cuadro de angustia que, meses atrás, la dejó al borde de una internación. La indignación según explicó, creció al escuchar que quien, según su relato, ejerció violencia y manipulación, hoy se presenta como víctima ante las cámaras.