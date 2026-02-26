"Lolo fue una de las únicas invitadas a participar": la picante respuesta de Del Moro a Juli Poggio por los "acomodados" en GH

Lo que empezó como un comentario al pasar en un vivo de redes terminó convirtiéndose en el nuevo culebrón fuera de la casa de Gran Hermano. Juli Poggio, ex participante del reality, reaccionó ante un seguidor que cuestionó el ingreso de su hermana Lola a la edición especial "Generación Dorada". Y lejos de apagar el fuego, lo avivó. "Reacomodada entró tu hermana", disparó el usuario. Poggio no esquivó el golpe: "Me parece que vos, lo que no sabés, es que se llama edición dorada, porque claramente todos están acomodados. Básicamente, en esta edición a la gente la llamaron, no hicieron casting como en las otras ediciones, así que cerramos la hojita".

Santiago del Moro

La frase cayó como una bomba. Porque durante meses el canal sostuvo otro relato: casting abierto, federal y sin privilegios. Filas de cinco cuadras frente a Telefe, gente acampando con termos y mantas, sesenta segundos para convencer a los productores. El sueño democrático de entrar a la casa más famosa del país. El conductor, Santiago del Moro, no dejó pasar la acusación. Desde su programa radial enfrentó los rumores y defendió el proceso de selección. "Toda la gente que está, o llegó porque la llamaron para hacer un casting, o porque fue al casting abierto, o porque se anotó en la página", explicó Del Moro, buscando llevar claridad a la polémica.

Y agregó: "Estaba toda la posibilidad al alcance de la mano y adentro hay gente que pasó por todas las instancias". El conductor fue más allá y puso ejemplos concretos para desarmar la idea de "acomodo" generalizado: "Andrea del Boca se postuló ella y Yanina Zilli se anotó en la página como cualquier persona", detalló. Eso sí, admitió excepciones puntuales: "Lolo Poggio y Divina Gloria fueron las únicas invitadas a participar". Y cerró: "La gran gran gran mayoría son chicos que se anotaron, algunos más famosos que otros, pero se anotaron todos. Se salió a buscar a muy poca gente porque es un programa que te tiene que gustar mucho para meterte ahí".

Más allá de la defensa de Del Moro, el perfil de varios ingresantes -actrices consagradas como Andrea del Boca, ex futbolistas, influencers con millones de seguidores, figuras del streaming y del mundo fitness- alimenta la sospecha de que esta "Generación Dorada" tiene más brillo mediático que anonimato. La discusión no es solo si alguien fue invitado o se anotó online. Es qué espíritu tiene esta edición aniversario. Durante el lanzamiento, el propio Del Moro había prometido: "Están todos invitados. Febrero 2026. La casa vuelve a latir, totalmente renovada. No es famosos, no es vip, son 25 años, es la Generación Dorada".

Y remarcaba: "Nos pareció piola que toda la gente tenga una posibilidad. Entonces, va a ser el único casting presencial masivo abierto a todo el público". Hoy, con la casa ya en marcha, la grieta es otra: ¿se trató de una oportunidad real para cualquiera o de un mix donde el rating pesó tanto como el casting?