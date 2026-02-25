Mauricio Macri no pierde el tiempo: quien es la modelo que lo conquistó tras su separación

Desde que estalló la separación entre Mauricio Macri y Juliana Awada, el mundo político y el universo farandulero entraron en modo detective. Los rumores volaron más rápido que los comunicados oficiales y los nombres comenzaron a circular, incluso con tinte internacional. Pero mientras los rumores crecen, los protagonistas eligen un silencio que, lejos de apagar el fuego, lo aviva.

En ese escenario, fue Yanina Latorre quien volvió a poner el tema sobre la mesa en SQP. Sin medias tintas y fiel a su estilo, soltó la bomba: "Hace unos días, Mauricio se está viendo con otra persona, que nada tiene que ver con Guillermina Valdés ni con Graziano", aseguró al aire, dejando en claro que el ex presidente no estaría transitando la soltería muy solo.

Mauricio Macri estaría comenzando una relación con Chloe Bello

La conductora fue más allá y reveló el nombre que según su versión hoy estaría muy cerca de Macri: Chloe Bello. De acuerdo a lo que contó, en un primer momento el ex mandatario habría preferido apostar a una historia con Guillermina Valdés, pero no prosperó. Y cuando una puerta se cierra, parece que otra se abre.

" El vínculo viene porque ella es amiga de la hija de Mauricio ", detalló Latorre. Bello, de 38 años y con perfil conocido en el ambiente, no era un nombre que muchos imaginaran ligado al ex presidente. "Nunca me hubiera imaginado que saliera con él... el poder las vuelve locas, viste cómo es", disparó Yanina, fiel a su tono picante.

Según Yanina Latorre, fue la modelo quien tiroteó a Macri

Según su relato, fue ella quien dio el primer paso: "Lo encaró. Él al principio le dijo que no. Intentó con Valdés, con Graziano. Se ve que no quiere estar solo y agarró viaje. Tenía el prejuicio de que era medio hippona", agregó, condimentando aún más la versión.

Por ahora, ni Mauricio Macri ni Chloe Bello salieron a confirmar o desmentir el supuesto romance. En tiempos donde una historia de Instagram puede cambiar el tablero en segundos, el silencio también comunica. Y mientras tanto, la novela suma capítulos... aunque sus protagonistas todavía no hayan dicho ni una palabra.