Gran Hermano en shock: muerte, lágrimas y la salida inesperada de una participante

Desde la promoción de Gran Hermano, la producción prometió una edición renovada, polémica y a tono con el ritmo acelerado de las redes sociales y la vida fuera de la casa. Sin embargo, nadie imaginaba que en menos de 48 horas se haría la espontánea, estallarían peleas por comida, un participante sería demandado y otra abandonaría el reality.

A través de un comunicado difundido en las redes oficiales, el canal informó la muerte del padre de Daniela De Lucía, quien había ingresado al programa el lunes pasado. "Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela De Lucía falleció este miércoles , luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación", comenzó el anuncio.

Murió el papá de Daniela de Lucía

Si bien en Intrusos contaron que la hermanita no estaba al tanto de la noticia, la producción de Gran Hermano lo desmintió y explicó cómo se procedió. "Daniela fue informada de la noticia, asistida y contenida en todo momento por el equipo de psicólogos y la producción de Gran Hermano. Ella tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos", detallaron.

La estadía de Daniela en la casa más famosa del país fue breve. En ediciones anteriores, varios participantes contaron que, al momento de firmar el contrato, pueden dejar asentado qué situaciones personales desean que les sean comunicadas en caso de ocurrir. Según trascendió, la influencer habría pedido ser informada ante cualquier noticia vinculada a su familia, y así se cumplió.

Comunicado de Gran Hermano

Cabe recordar que en la edición pasada la abuela de Martina Pereyra murió mientras ella permanecía aislada, y su familia decidió no comunicarle el fallecimiento para que continuara en competencia. Durante semanas, la joven le envió saludos y habló de los planes que tenía junto a ella, sin saber que al salir ya no la encontraría . La determinación fue duramente cuestionada en redes sociales, aunque sus familiares sostuvieron que actuaron convencidos de que era lo mejor.

En el caso de Daniela De Lucía, el comunicado oficial dejó abierta la puerta a más detalles: "Esta noche, en la gala, contaremos más información sobre este triste suceso que enluta a toda la familia de Gran Hermano", concluyó el mensaje.