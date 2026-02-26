La verdad sobre Luana Fernández de GH y los "vivos de pornografía infantil" de Yao Cabrera

28 participantes llegaron a Gran Hermano Generación Dorada con la valija cargada de sueños, recuerdos del afuera para no extrañar tanto y estrategias para el juego. Sin embargo, la ilusión a veces se desploma apenas unas horas después, cuando aparecen los carpetazos con fantasmas del pasado. Eso fue justamente lo que le pasó a Luana Fernández.

La participante, que ingresó el martes a la casa, formó parte del grupo creado por los youtubers Yao Cabrera y Nathan Castro, ambos actualmente detenidos por delitos de trata de personas, abusos sexuales y venta de estupefacientes.

Sol Fernández ingresó a la casa más famosa del país

El grupo, conocido como Wi Fi Team, donde Fernández se habría presentado como "Lula WiFi", llegó a reunir más de 45 millones de seguidores, en su mayoría niños y adolescentes. En este contexto, el manager Jorge Zonzini habló en La Posta del Espectáculo y recordó las acusaciones legales que involucran a Fernández: "Es una de las mencionadas, investigadas y determinante en la estructura de lo que se llamaban los 'vivos' de pornografía infantil ".

Zonzini explicó cómo funcionaba la red: "Creías que tu hijo estaba conectado a una estructura de entretenimiento infantojuvenil y, en realidad, había sido redireccionado con modificaciones para ver sexo en vivo explícito".

Fernández se presentaba como "Lula WiFi", en el grupo que comandaba Yao Cabrera

En abril de 2024, la Justicia condenó a Yao Cabrera a cuatro años de prisión por trata de personas y reducción a la servidumbre. Además, la jueza federal de San Martín, Nadia Flores Vega, ordenó abrir una investigación paralela por presunto lavado de activos, venta de material de pedofilia y suministro de drogas y alcohol a menores en fiestas organizadas en boliches de Escobar.

Según los testimonios, estos hechos se habrían extendido durante varios años y se intensificaron durante la pandemia, cuando la llamada "Mansión Wi Fi" se convirtió en el epicentro de los abusos: "Yao Cabrera y sus secuaces integran una enorme red y poderosa secta destructiva que, bajo la fachada del entretenimiento infantojuvenil, captaba a niños y adolescentes vulnerables", señaló Zonzini.

El manager agregó que, a raíz de los daños que la Justicia comprobó, "miles de padres fueron estafados o vieron cómo sus hijos les robaban las tarjetas de crédito por órdenes de la secta que Yao Cabrera lideraba".

Poco a poco, el pasado de Luana Fernández empieza a pesar en Gran Hermano, no solo porque podría complicar su permanencia en el juego, sino también porque pone en el foco a la producción por haber contratado a una persona vinculada a delitos tan graves.